Китай ответил на обвинения о возможных поставках оружия Ирану

В МИД Китая заявляют об ответственной политике в сфере вооружений.

Китай придерживается "осмотрительной и ответственной политики" в сфере экспорта вооружений и контролирует подобные операции, заявил на брифинге представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

По его словам, страна действует в соответствии с международными обязательствами и не осуществляет поставки оружия в зоны активных конфликтов. При этом конкретные обвинения в сторону Китая в МИД напрямую не подтвердили и комментировать отдельные сообщения не стали.

"Китай всегда занимал осмотрительную и ответственную позицию в отношении военного экспорта, вводя строгий контроль в соответствии с собственными законами и правилами экспортного контроля и своих международных обязательств", - подчеркнул Цзякунь.

В МИД также отвергли обвинения в поддержке Ирана, назвав их безосновательными.

"Мы выступаем против необоснованной клеветы или злонамеренных ассоциаций", - добавили в ведомстве.

Обвинения в адрес КНР о поставке вооружений Ирану

Заявление МИД КНР прозвучало на фоне усилившихся подозрений со стороны США о возможной военной поддержке Ирана. Американская разведка допускает, что Китай может рассматривать варианты передачи систем противовоздушной обороны, что потенциально способно повлиять на баланс сил на Ближнем Востоке.

Дополнительное напряжение возникло после предупреждений со стороны Дональда Трампа, который заявил о "серьёзных последствиях" для Пекина в случае начала поставок вооружений Тегерану.

