85 метров в секунду: супертайфун 'Синлаку' накрывает Тихий океан и угрожает США

Планета столкнулась с первым в 2026 году штормом экстремальной мощности.

Пришел супертайфун "Синлаку", самый мощный шторм на планете на данный момент в 2026 году. Шторм начинался скромно, как скопление небольших возмущений, прежде чем консолидироваться над западной частью Тихого океана и усилиться до тайфуна, двигаясь на северо-запад через океан.

По состоянию на 13 апреля, супертайфун "Синлаку" в настоящее время проносится через северо-западную часть Тихого океана с "яростными" порывами ветра до 85 метров в секунду, согласно данным Метеорологического управления Японии, пишет IFL Science.

В ближайшие дни он должен пройти над территорией США – Северными Марианскими островами. Ожидается, что скорость ветра немного снизится перед выходом на сушу, но острова все равно столкнутся с сильными ветрами, проливными дождями и опасными океанскими волнами. Гуам вряд ли окажется на прямом пути шторма, хотя жителей предупреждают о необходимости подготовиться к его последствиям, включая сильные дожди и наводнения. Маршрут шторма продолжит движение вверх через остальные Марианские острова, ослабевая по мере продвижения.

"Ожидается, что "Синлаку" будет постепенно ослабевать в ближайшие несколько дней, но все же предполагается, что он пересечет Марианские острова как тайфун 4-й или 5-й категории", – заявила Национальная метеорологическая служба США (NWS) в сообщении в понедельник, 13 апреля.

"Для тех, кто находится в зоне предупреждения на Марианских островах, окно времени для завершения приготовлений по защите жизни и имущества очень скоро закроется. Эвакуируйтесь, если так распорядились местные официальные лица или если ваше жилье уязвимо для сильного ветра или наводнения", – добавили в службе.

"Синлаку" движется по так называемой "Аллее тайфунов", части бассейна западной части Тихого океана, где рождаются одни из самых мощных штормов на планете. Регион является идеальным местом для тропических циклонов, так как здесь находятся самые теплые воды открытого океана на Земле, обеспечивающие тепло и влагу, которые подпитывают развитие штормов.

Бассейн также исключительно широк, что дает штормам пространство для усиления на протяжении тысяч километров открытой воды перед выходом на побережья и разбросанные острова.

Тем временем к югу от экватора другой крупный шторм прокладывает свой собственный разрушительный путь. На прошлой неделе тропический циклон "Майла" набрал силу над Соломоновым морем – участком воды, расположенным между Папуа-Новой Гвинеей и Соломоновыми островами, что необычно близко к экватору для шторма такой интенсивности.

В минувшие выходные он обрушился на Папуа-Новую Гвинею со смертельными последствиями. Сообщается, что погибли по крайней мере 11 человек, в том числе восемь – в результате оползня и двое – от падения деревьев.

В северной части Тихого океана все внимание по-прежнему приковано к "Синлаку". Серьезность его воздействия еще предстоит оценить, но власти предупреждают, что этот бушующий шторм несет потенциальную угрозу жизни на Марианских островах.

"Оставайтесь в помещении во время сильного дождя и ветра, связанных с супертайфуном "Синлаку". Начало повреждающих и потенциально разрушительных ветров будет представлять смертельную угрозу для тех, кто решится выйти на улицу", – подчеркнули в NWS.

