Одно событие могло стать причиной краха могущественных цивилизаций на Земле 4200 лет назад

Одно климатическое явление сыграло важную роль в упадке нескольких древних цивилизаций, в частности Аккадской империи в Месопотамии.

Анализируя частицы и газы, содержащиеся в древних ледяных кернах, данные о росте колец деревьев и различные другие данные, включая окаменелую пыльцу, ученые могут расшифровать, как выглядел климат Земли на протяжении ее долгой истории, пишет IFLScience.

С помощью этих методов ученые научились реконструировать уровень кислорода во время юрского периода или температуру в эпоху плейстоцена. Опираясь на эти данные, исследователи нашли доказательства аномального события, произошедшего в недавнем геологическом прошлом.

Событие произошло 4200 лет назад. Считается, что оно длилось целое столетие. Поэтому, возможно, сыграло роль в крахе нескольких древних цивилизаций, включая Древнее царство в Египте и Аккадскую империю в Месопотамии.

Видео дня

Первые доказательства были обнаружены в начале 1990-х годов археологом Харви Вайсом во время раскопок на северо-востоке Сирии. Анализируя образцы почвы, команда обнаружила пылевой, бесплодный слой примерно 2200 года до нашей эры, который не имел никаких признаков активности червей. Что-то настолько сильно изменило климат за это время, что, вероятно, в течение десятилетий накопился негостеприимный слой пыли.

"У нас не было объяснения причины этого", – сказал Вайс журналу Nature в 2022 году.

Это событие произошло незадолго до распада Аккадской империи, которая доминировала в регионе примерно до 2150 года до нашей эры. Города были заброшены, а империя прекратила свое существование. Данные, полученные с тех пор, либо из сталагмитов в гималайской пещере, либо из тонкого слоя глины на древних китайских руинах, свидетельствуют о том, что это не было локальным событием.

"На сохранившихся руинах был обнаружен тонкий слой глины, что указывает на возможную связь между исчезновением развитой цивилизации и затоплением реки Янцзы или Восточно-Китайского моря. Никаких доказательств человеческой деятельности, таких как конфликты, найдено не было", – пояснил Кристоф Шпетль, руководитель Исследовательской группы четвертичного периода на кафедре геологии после исследования китайских руин.

Начало новой эры

Хотя это остается спорной темой, и некоторые утверждают, что это были локальные события, Международная комиссия объявила "событие 4200 лет" началом новой эры, известной как мегхалайский этап позднего голоцена.

Поскольку дискуссия о глобальном характере этого события продолжается, трудно сказать наверняка, что его вызвало. Однако некоторые ученые связывают его с изменениями в активности Атлантической южной перевернутой циркуляции (AMOC).

По данным команды, которая использовала модели и эксперименты в 2019 году, замедление темпов роста AMOC могло привести к сильной засухе.

Причины краха цивилизации майя

Напомним, что химический состав сталагмитов в мексиканской пещере показал, что коллапс цивилизации майя могли вызвать длительные засухи. Оказалось, что между 871 и 1021 годами нашей эры, когда, согласно археологическим данным, пришла в упадок классическая цивилизация майя, в Мексике продолжались многочисленные засухи. Одна из них была особенно продолжительной и длилась 13 лет

Вас также могут заинтересовать новости: