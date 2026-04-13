В РФ наблюдается дефицит 'Панцирей': Флеш рассказал о новых подходах противника к ПВО

По словам советника министра обороны Украины, на фоне украинских атак с использованием дронов Россия делает ставку на зенитную и ракетную ПВО.

Россия применяет новые подходы к противовоздушной обороне, которые используются на фоне атак с применением беспилотников, сообщает советник министра обороны Украины, специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флеш) Бескреснов в Telegram.

Флеш отмечает, что в борьбе с украинскими дистрайками Россия делает ставку на зенитную и ракетную ПВО.

""Панцирей" не хватает на всю страну, и начали появляться гибридные системы", – поделился советник министра обороны Украины.

Он добавил, что в российском городе Орел была замечена автомобильная пусковая установка для ракет класса "воздух-воздух" Р-77-1. Стоит отметить, что г. Орел расположен в России в 368 км к юго-западу от Москвы.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского отметил, что Силы обороны Украины продолжают активно выводить из строя российские комплексы ПВО "Панцирь" и демонстрируют заметные результаты.

Малюк отметил, что, несмотря на высокий уровень российской противовоздушной обороны, именно "Панцири" остаются наиболее эффективными против украинских дальнобойных дронов.

Ранее УНИАН сообщал, что, как свидетельствуют спутниковые снимки Planet.com, в марте текущего года в Валдае вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина построили 7 новых башен с самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) "Панцирь". По данным, теперь общее количество систем ПВО вокруг резиденции главы Кремля достигло 27 единиц. Журналисты заметили, что системы ПВО расположены двумя кольцами большого и малого диаметра, как и башни с "Панцирями" вокруг Москвы.

Также мы писали, что российский концерн "Калашников" сообщил о начале испытаний высокоавтоматизированного зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны "Крона". Поясняется, что речь идет о комплексе средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей. Они оснащены средствами поражения, объединенными между собой в единую систему. Известно, что средствами поражения ЗРК являются зенитные ракеты, серийно производимые концерном "Калашников".

