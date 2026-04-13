23 моряка ждали помощи, пока Путин отдыхал: катастрофа российской атомной подлодки

Катастрофа атомного подводного крейсера "Курск" остается одним из самых мрачных эпизодов в современной истории российского флота.

Двадцать три российских моряка выжили после взрыва, который потопил атомную подводную лодку класса "Антей" (Oscar-class) под названием "Курск", и ждали на дне Баренцева моря спасения, которое так и не пришло. Один из них в темноте написал записку своей жене.

Атомная подводная лодка "Курск" находилась в эксплуатации Военно-морского флота России. 12 августа 2000 года она затонула в Баренцевом море, в результате чего погибли все 118 человек, находившихся на борту. Трагедия, как выяснилось, стала результатом неисправности торпеды, пишет 19fortyfive.

Согласно отчету иностранной службы Washington Post, через шесть дней после трагедии "видеоизображения безмолвного судна показали пробоину в корпусе гораздо большего размера, чем описывалось ранее, что позволило официальным лицам предположить: субмарина стремительно и неконтролируемо столкнулась с морским дном, что могло повлечь гибель большей части экипажа".

Тогдашний премьер-министр России Михаил Касьянов охарактеризовал ситуацию как "близкую к катастрофической".

Трагедия произошла в первый год пребывания Владимира Путина на посту президента России, и в отчете указывалось, что "продолжающиеся задержки с оказанием помощи выжившим и постоянные противоречия относительно причин катастрофы разожгли российское общественное мнение и поставили кремлевского диктатора перед его первым крупным политическим кризисом".

Почти три года спустя, в 2003 году, капитан российского флота в отставке Георгий Святов в статье для Proceedings Военно-морского института США под заголовком "Гибель "Курска" дает уроки" описал подробности трагедии.

Инцидент произошел во время военных учений с участием 30 надводных кораблей и подводных лодок. Американские субмарины вели наблюдение, а также принимала участие пара украинских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков – две вещи, которые сегодня практически невообразимы для российских учений.

Учения, пошедшие не по плану

В рамках учений "Курск" под командованием капитана 1-го ранга Геннадия Лячина должен был произвести два учебных пуска торпед по "противнику".

Согласно отчету Proceedings, субмарина "поднялась на перископную глубину 19 метров, чтобы обнаружить корабли противника, которые должны были войти в район учений около 11:00. Она замедлилась до 8 узлов и выдвинула перископы и антенны".

Именно тогда что-то пошло не так.

"Вместо звуков выхода торпед из торпедных аппаратов операторы гидролокаторов на борту USS Memphis и USS Toledo услышали два взрыва: в 11:28 один короткий и резкий взрыв был эквивалентен 90 килограммам тринитротолуола (тротила); в 11:30 второй мощный взрыв был эквивалентен одной-двум тоннам тротила", – написал Святов.

Одна из американских подводных лодок, Memphis, зафиксировала шум на расстоянии около 9 километров.

"За этим последовал, по всей вероятности, взрыв жидкого топлива одиночной торпеды; через 2 минуты и 15 секунд произошел массированный взрыв оставшегося боезапаса в торпедном отсеке", – отмечалось в статье Proceedings.

Меняющиеся объяснения

Согласно материалам, "официальная версия событий, окончательно объявленная Государственной следственной комиссией РФ и Генеральным прокурором, гласит, что "виновная" торпеда ожидала выстрела из торпедного аппарата №4 правого борта", прежде чем ее топливо взорвалось, что привело к пожару, который, в свою очередь, вызвал "взрыв части или всех резервных торпед в этом отсеке и почти мгновенное затопление первых шести отсеков".

Позже было установлено, что внутри этого аппарата №4 взорвалась 650-мм перекисно-водородная торпеда 65-76А.

"Если бы они заподозрили и были осведомлены о какой-либо опасности, они могли бы выстрелить ею, чтобы спасти подлодку. Если официальная версия верна, то самым важным корректирующим действием является снятие с вооружения торпед такого типа на перекиси водорода", – подчеркнул Святов.

Он добавил, что большим вопросом остается то, почему морская вода не смогла потушить пожар?

"Таким образом, по моему мнению, не исключено, что дефектная торпеда взорвалась в отсеке или во время заряжания в торпедный аппарат", – пояснил Святов. "Более того, возникают вопросы относительно адекватности системы пожаротушения первого отсека – и ее датчиков пламени, которые должны были просигнализировать о повышении температуры торпеды".

В статье указывалось, что Путин взял на себя ответственность и согласился встретиться с семьями погибших. Командующий флотом Вячеслав Попов и его начальник штаба Михаил Моцак были уволены.

Однако в материале Moscow Times, опубликованном в 2004 году, отмечалось, что первоначальные заявления правительства были "пронизаны официальной ложью", и Путин подвергся резкой критике за то, что продолжал свой отпуск на Черном море, пока кризис обострялся.

"Короче говоря, российское руководство подало блестящий пример того, как не следует справляться с кризисом", – говорилось в статье Moscow Times, где также подчеркивалась ирония того, что катастрофа произошла во время международных военных учений. ""Курск" участвовал в учениях, призванных проиллюстрировать миру, что Россия все еще является крупным игроком, но неумелая реакция Кремля – и, в особенности, военно-морского флота – вместо этого обнажила упадок страны и ее вооруженных сил".

Дальнейшие события вокруг аварии "Курска"

В начале 2001 года газета St. Petersburg Times сообщила, что родственники экипажа "Курска" "все еще не знают правды о катастрофе и подают прошения в Генеральную прокуратуру, чтобы выяснить ее". К тому времени 15 семей подали иски.

Затем, летом 2002 года, BBC News сообщила, что генеральный прокурор России Владимир Устинов распорядился закрыть уголовное дело по факту трагедии. Прокурор заявил Путину и российской общественности, что в гибели 118 человек не виноват никто, кроме неисправной торпеды.

В конце 2004 года Рэмси Флинн опубликовал книгу о трагедии и ее последствиях под названием "Крик из глубины: Катастрофа подводной лодки, которая потрясла мир и подвергла новую Россию решающему испытанию". В книге упоминалась "записка Колесникова" – письмо, написанное погибшим в трагедии моряком своей жене, в котором сообщалось, что 23 из них на тот момент все еще оставались в ловушке.

"История – не учительница, а надзирательница: она не учит, а только наказывает за невыученные уроки", – эта цитата приписывается русскому историку Василию Ключевскому.

В октябре 2001 года, чуть более чем через год после трагедии, основная часть "Курска" была поднята со дна моря. Подъем стал темой документального фильма.

Ранее УНИАН сообщал, что шведские истребители Gripen перехватили российскую подлодку класса "Кило".

