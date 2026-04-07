По этому рецепту крем готовится в разы проще, но получается очень вкусным.

Хозяйки, которые любят печь сладости, знают, что крем Пломбир на молоке - это идеальный вариант и для прослойки Наполеона, и для наполнения эклеров, и в целом для начинки любых пирожных. Узнайте, как быстро и просто его приготовить.

Как сделать крем Пломбир - рецепт элементарный

Для того, чтобы приготовить крем пломбир для Наполеона или другого десерта, нужно четко придерживаться технологии. Только тогда у вас получится воздушная, сладкая и нежная начинка.

Ингредиенты:

2 яйца СО;

500 гр молока;

130-150 гр сахара;

40 гр кукурузного крахмала;

180 гр сливочного масла;

щепотка ванилина.

Кулинары, как правило, привыкли готовить заварной крем для Наполеона - Пломбир в этом смысле считается наилучшим вариантом. Прослойка будет сладкой, ароматной и точно дополнит вкус коржей.

Вам нужно взять кастрюлю с толстым дном и вылить в нее молоко, добавить ванилин или ванильный сахар. Поставить на плиту и, постоянно помешивая, довести до практически кипящего состояния. Пока нагревается молоко, в отдельной емкости соединить сахар с крахмалом, перемешать. В глубокую миску вбить яйца, тщательно перемешать венчиком, затем в два захода, не переставая взбивать, всыпать сахар с крахмалом. Работать венчиком до тех пор, пока масса не станет однородной.

Когда над молоком появится активный пар, и будет заметно, что оно уже готово закипеть, выключить огонь. Тонкой струйкой влить жидкость в яично-сахарную массу, не переставая перемешивать ее венчиком. Таким образом влить ⅔ от общего количества молока, затем молочно-яичную массу вылить к тому молоку, которое осталось в кастрюле, снова вернуть ее на огонь и варить на медленном огне, постоянно помешивая до загустения. Когда заварной крем Пломбир на молоке станет совсем густым, кастрюлю снять с огня и мешать содержимое, пока структура не станет гладкой, чтобы не было комочков. Потом снова отправить кастрюлю на плиту и проварить крем, помешивая, 20-30 секунд на маленьком огне.

Готовый крем переложить в чистую емкость, накрыть пленкой в контакт (так, чтобы между пленкой и начинкой не было воздуха, иначе образуется корочка), оставить остывать при комнатной температуре.

Когда крем пломбир на молоке с крахмалом полностью остынет, продолжаем готовку. Сливочное масло взбить миксером добела на максимальной скорости, порционно добавить заварную основу, продолжая взбивать уже на минимальных оборотах. Всё - как только вы перемешаете все ингредиенты между собой и добьетесь однородной текстуры, можете считать, что крем Пломбир для торта готов.

ВАЖНО: сливочное масло и заварная основа должны быть одинаковой температуры, иначе крем может расслоиться.

