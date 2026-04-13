В Украине появилась новая ракета-дрон Areion

Новинка может запускаться с различных платформ.

В Украине появилась новая ракета-дрон под названием Areion. Она является модификацией ракеты-дрона "Паляниця" от КБ "Луч".

Как сообщает Новини.LIVE, новинку показали на выставке оборонных решений, представленной в Министерстве иностранных дел Украины. Разработка имеет боевую часть до 120 кг и дальность полета до 600 км.

Ракета-дрон Areion поставляется в контейнере для запуска с установки комплекса "Нептун". При этом, как и в случае с "Паляницей", новинку можно запускать с прицепа или полуприцепа.

Также на экспозиции была представлена выставочная версия противокорабельной крылатой ракеты Р-360 "Нептун".

Украинские разработки "Ратель", "Термит", "Ардал", "Рысь", "Змей", "Протектор", "Воля", а также другие украинские БПЛА всего за три месяца выполнили на фронте более 22 тысяч миссий. Как рассказал президент Владимир Зеленский, впервые за время войны вражеские позиции были захвачены исключительно беспилотными системами – пехота не привлекалась, потерь среди украинских воинов не было.

А во время недавней попытки удара по российской военно-морской базе в Новороссийске засветился новый морской дрон. Он был оснащен дистанционно управляемой пулеметной установкой.

