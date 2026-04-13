F-16 будет больше: Федоров сообщил о новой помощи от Испании и Бельгии

Бельгия и Испания выделят по 1 млрд евро оборонной помощи для Украины. Кроме того, украинские военные получат дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам разговора с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Она состоялась накануне нового заседания в формате "Рамштайн".

Стороны согласовали ключевые направления сотрудничества, среди которых укрепление противовоздушной обороны, развитие дронных возможностей и "чешская инициатива" по обеспечению украинских защитников на передовой снарядами.

"Бельгия выделяет в этом году 1 млрд евро оборонной помощи Украине.Также страна подтвердила намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставку запчастей для имеющихся самолетов. В этом году Испания также предоставляет 1 млрд евро на поддержку Украины", – сообщил Федоров.

По словам главы Минобороны, стороны также уделили внимание развитию сотрудничества оборонных индустрий, в частности в рамках европейского механизма SAFE.

"Мы готовы предложить перечень производителей, которые могут наладить сотрудничество с испанскими компаниями. Со своей стороны, Украина также предложила возможность тестировать испанские беспилотники в боевых условиях", – подчеркнул министр.

