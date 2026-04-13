Поражение Орбана станет уроком для партий с антиукраинской риторикой в Европе, – эксперт

Гетман назвал минус для России и плюс для Украины после выборов в Венгрии.

Поражение на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана станет примером для других праворадикальных партий в Европе, что антиукраинская и пророссийская риторика не приносит электоральных плюсов, сказал в комментарии УНИАН Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке.

Отвечая на вопрос о поражении Орбана на выборах и потере таким образом президентом России Владимиром Путиным еще одного своего геополитического друга, он подчеркнул, что "Мадьяр уже сказал, что никакой дружбы с Россией не будет, но они рассматривают Россию как партнера по поставкам энергоносителей".

"Они не будут ставить на первое место интересы Украины. Они будут ставить собственные интересы", – сказал Гетман.

На вопрос, в чем заключается самая большая потеря России в связи с поражением Орбана, эксперт отметил, что это возможность для Украины наконец получить кредит от ЕС на 90 млрд евро, что даст нам возможность производить больше ракет и дронов.

Кроме того, подчеркнул Гетман, это станет примером для других праворадикальных партий в Европе, что антиукраинская и пророссийская риторика "не приносит электоральных плюсов тем партиям, которые пытаются эту риторику использовать".

Заявления из Венгрии и России после выборов

Как сообщалось, ранее лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, победивший на парламентских выборах в Венгрии, рассказал, как планирует строить отношения с Россией и Путиным. Так, он не отрицает энергетической зависимости от России и считает, что Венгрии придется пойти на переговоры.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Россия рассчитывает, что "прагматические контакты" между Москвой и Будапештом с новым руководством Венгрии будут продолжены.

