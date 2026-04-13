Цена квартир в Ивано-Франковске выросла: сколько теперь стоит жилье в городе

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Ивано-Франковске составляет 42 тысячи долларов, что на 9% больше, чем год назад.

По данным портала недвижимости ЛУН, средняя стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры равна 1000 долларов.

"Стоимость жилья в Ивано-Франковске продолжает расти. За последние полгода двухкомнатные квартиры подорожали на 6% в долларах, достигнув в среднем 60 500 долл.", – говорится в сообщении.

В то же время трехкомнатные квартиры стоят 80 тысяч долларов, что на 14% больше, чем год назад.

Отмечается, что средняя цена за квадратный метр двухкомнатной квартиры составляет 950 долларов, а трехкомнатной – 940 долларов.

7 апреля стало известно, что средняя стоимость "одношки" на вторичном рынке в Одессе выросла до 49 тысяч долларов. В то же время средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Одессе составляла 69 тысяч долларов.

При этом во Львове также выросла стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости. Так, средняя цена однокомнатной квартиры в городе составляла 71 тысячу долларов.

В то же время в Киеве выросла цена жилья на вторичном рынке недвижимости. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице составляет 70 тысяч долларов (+12% за последний год), а цена за один квадратный метр составляет 1 670 долларов.

