Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на вторник

Национальный банк Украины установил на вторник, 14 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,44 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,75 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 16 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,44/43,48 грн/долл., а к евро – 50,76/50,79 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 13 апреля подешевел на 3 копейки и составлял 43,73 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,23 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 5 копеек и составлял 51,25 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,60 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 13 апреля не изменился и составлял 43,70 гривни за доллар, а курс евро также остался без изменений и составлял 51,20 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,10 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.

