В народе православный праздник сегодня прозвали Купальница.

14 апреля православные верующие продолжают праздновать Пасху - второй день Светлой седмицы, Светлый вторник. В этот же день чтят чудотворную Иверскую икону Божией Матери, к которой обращаются с молитвами о защите, помощи и утешении.

Дата богата традициями и народными поверьями, которые передаются из поколения в поколение. Рассказываем, какие обычаи соблюдают в этот день, какие приметы с ним связаны, что считается нежелательным, а также какой сегодня церковный праздник отмечают верующие по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня

На 14 апреля в 2026 году приходится Светлый вторник, второй день пасхальной недели. Дата одинакова как для нового, так и для старого церковного календаря.

Видео дня

В православных церквях вспоминают одну из последних проповедей Иисуса Христа в Иерусалимском храме. Спаситель открыто обличал фарисеев и книжников за лицемерие, гордыню и стремление к власти. В последние дни Своей земной жизни Он раскрыл ученикам тайну предстоящих страданий ради спасения людей и напоминая о будущем Втором пришествии.

***

Также в Светлый вторник чтят чудотворную Иверскую икону Божией Матери - одну из самых известных и почитаемых святынь православного мира (дата празднования этой иконы переходящая).

История образа поистине удивительна. В IX веке икона находилась в доме благочестивой вдовы неподалеку от города Никея в Малой Азии. Тогда шли гонения на святые образы и к женщине в дом ворвались воины-иконоборцы. Один из них пронзил икону копьем - и из раны на лике Богородицы выступила кровь. Женщина выкупила образ у солдат и с молитвой пустила по морю.

Чудесным образом икону по морю принесло к берегам Афона, где располагался Иверский монастырь. По преданию, это произошло именно во вторник Светлой недели. От названия обители образ и получил свое имя - Иверская икона.

Сначала ее разместили над монастырскими вратами, из-за чего он получил еще одно название - Вратарница (Портаитисса), а позже перенесли в специально построенный храм.

Узнать икону легко: на щеке Богородицы изображена рана от копья - как напоминание о пережитом. На протяжении веков этот образ прославился множеством чудес - известны многочисленные случаи исцеления и помощи от иконы в трудных ситуациях, защиты от врагов и избавления от голода.

***

Какой сегодня православный праздник отмечают по новому стилю:

вспоминают святителя Мартина, исповедника, папы Римского;

мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских;

мученика Ирдалиона;

1000 персидских мучеников и Азата;

мучеников Христодула и Анастасию Патрских,

а также преподобномучеников отцов Давидо-Гареджийских.

Какой праздник сегодня церковный по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день православные верующие вспоминают преподобного Макария Пеликитского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник приходится на эту дату по старому стилю, а также какие существуют запреты и традиции этого дня.

Что можно делать в Светлый вторник и что нельзя делать сегодня

В Светлый вторник православные продолжают празднование Пасхи, а сам день наполнен как церковными, так и народными традициями.

В этот день верующие обращаются с молитвами к Иверской иконе Божией Матери - у святого образа просят исцеления, защиты от бед, утешения в трудные моменты и помощи в жизненных испытаниях. Считается, что образ нужно разместить у входа - он будет оберегать дом от неприятностей.

Светлый вторник принято проводить в хорошем настроении: навещать родных, устраивать теплые встречи, продолжать пасхальные угощения. В старину в церковь сегодня чаще отправлялись женщины, а мужчины оставались дома, помогали по хозяйству и заботились о семье.

Этот день также носит народное название - Купальница: верят, что вода в этот день очищает от всего плохого, смывает болезни и обиды. Второе название праздника - Мартын Лисогон, по имени святого Мартина, память которого также совершается в этот день. Считается, что именно в это время лисы покидают старые норы и переселяются в новые, "выгоняя" себя из прежнего жилища.

Особое внимание в Светлый вторник уделяют птицам - говорят, что если покормить пернатых, то это привлечет в дом достаток и удачу. Также нужно постараться помочь нуждающимся - любое добро в этот день возвращается сторицей.

В Светлый вторник, как и в другие дни пасхальной недели, важно сохранять внутренний покой и радость. Церковь напоминает: в этот день не стоит поддаваться злости, ссорам, зависти и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Обижать животных и птиц в этот день считается большим грехом.

Согласно традициям, в этот период не проводят венчания и заупокойные службы, а посещение кладбищ переносят на специальные дни.

Народные приметы о погоде

Народные приметы этого дня издавна связывали с погодой, урожаем и поведением птиц - по ним старались предугадать, каким будет лето и чего ждать от будущего сезона:

стоит сухая и ясная погода - лето будет жарким;

пасмурно - к дождливому лету;

облака "тают" или рассеиваются - погода будет сухой и ясной;

вороны каркают - к ненастью.

Самая приметная деталь дня: если на Мартына Лисогона тепло и ясно - год обещает быть урожайным и щедрым.

