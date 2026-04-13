Из охотников в вегетарианцы: все больше медведей переходят на растительное питание

Медведей часто представляют как хищников-оппортунистов. Однако одно международное исследование показывает, что по мере изменения климата и удлинения вегетационного периода многие популяции медведей могут все больше полагаться на растительную пищу, пишет ECO News.

Отмечается, что исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, сочетает современные данные о рационе медведей с ископаемыми свидетельствами. Авторы исследования выяснили, что медведи могут менять свою экологическую роль в зависимости от того, что может предложить ландшафт.

Ученые отметили, что медведи не везде питаются одинаково. Их рацион может включать ягоды, корни, орехи и травы, а также насекомых, рыбу и других млекопитающих. Соотношение этих компонентов меняется в зависимости от региона и сезона.

Видео дня

Исследователи собрали данные о рационе из микрогистологических исследований экскрементов и содержимого желудка медведей. Они собрали 210 записей о рационе из 155 исследований, охватывающих ареалы обитания семи наземных видов медведей.

Анализ показал, что медведи, как правило, были более плотоядными в непродуктивных экосистемах с коротким вегетационным периодом и более травоядными в продуктивных экосистемах с более длительным вегетационным периодом.

Кроме того, ученые реконструировали рацион европейских бурых медведей за последние примерно 55 000 лет. Они выяснили, что после последнего оледенения около 12 000 лет назад бурые медведи постепенно перешли на более растительный рацион по мере увеличения первичной продуктивности и удлинения вегетационных сезонов.

Ученые подчеркнули, что медведь, который ест больше растений, не является "лучшим" или "худшим", но он меняет способ перемещения энергии по экосистеме. Когда крупный всеядный хищник сокращает охоту и увеличивает потребление растительной пищи, это может изменить давление на популяции добычи и повлиять на то, как растения распространяются, вытаптываются или удобряются.

Как медведи сохраняют здоровье и силу после спячки

Ранее ученые выяснили, как медведи сохраняют здоровье и силу после месяцев спячки. Для этого исследователи изучили мышцы восьми диких бурых медведей из Скандинавии.

По словам ученых, главный секрет кроется в митохондриях – маленьких структурах, которые производят энергию для мышц. Во время спячки их количество в мышцах уменьшается. Из-за этого общая способность мышц вырабатывать энергию снижается. Но самое интересное: митохондрии не повреждаются и не ломаются. Просто их становится меньше, а те, что остаются, работают гораздо разумнее и эффективнее.

