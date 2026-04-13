Правда ли, что смартфон подслушивает вас прямо сейчас: ответ удивит многих

Многие пользователи замечают странное совпадение: стоит лишь поговорить о каком-то товаре или теме, как вскоре похожая реклама появляется в TikTok, Instagram или других приложениях. Это породило популярный миф о том, что смартфоны якобы "подслушивают" разговоры пользователей.

Журналисты CBS News разобрались в этом вопросе – и ответ оказался не таким очевидным, как кажется.

По словам экспертов рекламной индустрии, смартфоны не ведут постоянную запись разговоров для рекламы и не передают аудио на серверы компаний для анализа. Объем данных, который потребовался бы для такой "прослушки", был бы слишком огромным и экономически нецелесообразным.

Вместо этого рекламные системы используют другие источники информации: историю поиска, посещенные сайты, геолокации, активность в приложениях, интересы и даже поведение людей в одной сети Wi-Fi. Именно такие данные позволяют алгоритмам делать точные прогнозы о том, какая реклама может заинтересовать пользователя.

Например, если один из членов семьи искал товар в интернете, а устройство использует общую сеть – реклама с этим товаром может появиться у другого человека, что создает ощущение "подслушивания".

Исследователи разных институтов также проверяли работу смартфонов и программ и не обнаружили доказательств того, что они тайно записывают разговоры с целью рекламы. Вместо этого компании используют сложные системы анализа поведения пользователей, которые могут быть настолько точными, что создают эффект "чтения мыслей".

Но телефон все же "слушает" – частично

Тем не менее специалисты отмечают, что телефоны действительно могут использовать микрофон – но только в конкретных случаях, например при активации голосового помощника или при предоставлении разрешений приложениям.

Именно поэтому пользователям рекомендуют всегда проверять настройки приватности и доступ приложений к микрофону, чтобы контролировать, какие данные собираются.

В целом, несмотря на распространенный страх, эксперты сходятся во мнении: ваш смартфон не подслушивает разговоры специально для показа рекламы. Ощущение слежки возникает из-за мощных алгоритмов анализа данных, которые могут предугадывать ваши интересы почти безошибочно.

