РФ сократила срок подготовки дронщиков, но качество обучения под вопросом, - Defense Express

В течение 2026 года россияне были вынуждены ускорить цикл подготовки операторов дронов.

Российские пропагандистские ресурсы обнародовали интервью заместителя командира 71-го полка беспилотных систем Московского военного округа Павла Порохонько о том, что сейчас в армии РФ продолжительность курса подготовки операторов БПЛА составляет около двух месяцев. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что в самом Московском военном округе развернуто "от пяти до семи" учебных полигонов для подготовки операторов дронов. Если исходить из предыдущих слов вышеупомянутого Порохонько, то речь идет, в частности, о FPV-дронах типа "Молния" и семействе дронов "Бумеранг" (могут управляться по радиосвязи или по оптоволоконному кабелю).

В то же время, Порохонько в январе 2026 года заявлял, что на тот момент продолжительность курса подготовки операторов дронов составляла ориентировочно 3 месяца и что "целый ряд подразделений беспилотных систем" в российской армии был сформирован и в конце 2025 года, и в начале 2026 года.

"Выше описан интересный момент, что в течение 2026 года россияне были вынуждены ускорить цикл подготовки операторов дронов, то есть с трех до двух месяцев. Это в целом коррелирует с планами военного руководства РФ резко увеличить численность их "сил беспилотных систем" с 80 тысяч человек на начало текущего года до 165 тысяч "багнетов" на конец текущего года", – говорится в материале.

В издании подчеркнули, что подготовка операторов БПЛА на ударные и многоцелевые FPV-дроны, такие как "Молния" и "Бумеранг", а также на тяжелые коптеры может иллюстрировать скорее вектор, при котором вражеским операторам дронов в короткие сроки приходится осваивать сразу несколько типов БПЛА, где качество обучения может страдать в ущерб скорости.

Россия хочет увеличить численность войск беспилотных систем – что известно

Как сообщал УНИАН, в марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Россия хочет увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи.

Чтобы победить в этой войне технологий, как подчеркнул главнокомандующий, Украине нужно наращивать темпы разработки эффективных беспилотных систем, их закупки для войск и использования на поле боя.

Главком подчеркнул, что Силы обороны Украины по-прежнему сохраняют преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа, хотя россияне уже приобрели способность производить более 19 тыс. FPV-дронов в сутки.

