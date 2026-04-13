Будущий премьер Венгрии заявил, что стремится к хорошим отношениям с США, но есть нюанс

Его администрация будет готова к переговорам с Трампом, если Белый дом свяжется с ним.

Будущий премьер-министр Венгрии и победитель выборов Петер Мадьяр заявил, что хочет хороших отношений с Соединенными Штатами Америки, но не будет звонить главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом он сказал во время пресс-конференции, пишет The Guardian.

В частности, Мадьяра спросили о его контактах с США, учитывая явную поддержку администрацией США его соперника Виктора Орбана.

Отвечая, он сказал, что США являются очень важным партнером, с которым Венгрии нужны хорошие отношения.

В то же время он отметил, что не будет звонить Трампу, но его администрация будет готова к разговору, если Белый дом свяжется с ним.

Мадьяр также повторил свои предыдущие слова о том, что предстоящая 70-я годовщина Будапештского восстания 1956 года может стать хорошим поводом для встречи мировых лидеров в городе.

Другие заявления Мадьяра

Как сообщал УНИАН, он сказал, что уходящий в отставку министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто пытался уничтожить документы, связанные с санкциями Европейского Союза. Сиярто исчез из публичного пространства сразу после поражения Виктора Орбана на выборах. Его не видели рядом с бывшим премьер-министром Венгрии, когда тот признавал поражение.

Мадьяр также отметил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз, ведь речь идет о стране, находящейся в состоянии войны.

Кроме того, Мадьяр добавил, что вел переговоры с рядом политиков, и они говорят, что подавляющее большинство государств-членов не считают вступление Украины по ускоренной процедуре возможным сценарием. По его словам, они согласны с тем, что все потенциальные кандидаты на членство в ЕС должны пройти через одинаковую процедуру - через все этапы переговоров, обсудить каждый пункт.

Вас также могут заинтересовать новости: