Мясная подлива, как в СССР, готовится из простых продуктов, главный секрет - в ее технологии.

Мягкое мясо в густой ароматной подливке - этот вкус многие помнят с детства. Его подавали просто, но всегда сытно: с картошкой, гречкой или макаронами. Рассказываем, как готовится та самая мясная подлива из свинины из советского общепита, что до сих пор остается любимой классикой домашней еды.

Подлива со свининой, как в советской столовой

Густая и насыщенная подлива для котлет, как в СССР, может сделать практически любое блюдо по-настоящему домашним и уютным.

Для ее приготовления вам понадобятся:

700 г мяса;

700 мл воды;

1-2 шт. репчатого лука;

1 ст. л. томатной пасты;

1,5 ст. л. муки;

30 г масла сливочного;

масло растительное;

2 лавровых листика;

1 ч. л. соли;

1/3 ч. л. сахара;

черный молотый перец + черный перец горошком - по вкусу.

Мясо - можно брать свинину, говядину, курицу - нужно нарезать кусочками среднего размера. Налить масло на сковородку, разогреть и на сильном огне обжарить мясо до румяности. Переложить в кастрюлю с толстым дном.

Обжарить до золотистости лук - на той же сковороде, как только лук начнет румяниться, присыпать щепоткой сахара для карамельной нотки. Добавить лук к мясу. Залить водой 1:1, то есть, на 700 г мяса нужно взять 700 мл воды. Довести до кипения, а затем убавить огонь, накрыть крышкой и тушить в течение 40 минут. Если у вас говядина, то ее готовить нужно около часа.

Отобрать из подливы 3 половника бульона. Затем растопить сливочное масло, влить к нему ложку растительного, всыпать муку - обжаривать до легкого потемнения. Влить бульон и размешать до однородности - при этом важно следить, чтобы мука не подгорела, иначе подливка будет горчить.

Добавить соус к мясу, положить соль, перец, лавровый лист, перец горошком и томатную пасту. Перемешать и оставить томиться еще 20 минут на маленьком огне, изредка помешивать.

