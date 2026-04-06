Мягкое мясо в густой ароматной подливке - этот вкус многие помнят с детства. Его подавали просто, но всегда сытно: с картошкой, гречкой или макаронами. Рассказываем, как готовится та самая мясная подлива из свинины из советского общепита, что до сих пор остается любимой классикой домашней еды.
Подлива со свининой, как в советской столовой
Густая и насыщенная подлива для котлет, как в СССР, может сделать практически любое блюдо по-настоящему домашним и уютным.
Для ее приготовления вам понадобятся:
- 700 г мяса;
- 700 мл воды;
- 1-2 шт. репчатого лука;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- 1,5 ст. л. муки;
- 30 г масла сливочного;
- масло растительное;
- 2 лавровых листика;
- 1 ч. л. соли;
- 1/3 ч. л. сахара;
- черный молотый перец + черный перец горошком - по вкусу.
Мясо - можно брать свинину, говядину, курицу - нужно нарезать кусочками среднего размера. Налить масло на сковородку, разогреть и на сильном огне обжарить мясо до румяности. Переложить в кастрюлю с толстым дном.
Обжарить до золотистости лук - на той же сковороде, как только лук начнет румяниться, присыпать щепоткой сахара для карамельной нотки. Добавить лук к мясу. Залить водой 1:1, то есть, на 700 г мяса нужно взять 700 мл воды. Довести до кипения, а затем убавить огонь, накрыть крышкой и тушить в течение 40 минут. Если у вас говядина, то ее готовить нужно около часа.
Отобрать из подливы 3 половника бульона. Затем растопить сливочное масло, влить к нему ложку растительного, всыпать муку - обжаривать до легкого потемнения. Влить бульон и размешать до однородности - при этом важно следить, чтобы мука не подгорела, иначе подливка будет горчить.
Добавить соус к мясу, положить соль, перец, лавровый лист, перец горошком и томатную пасту. Перемешать и оставить томиться еще 20 минут на маленьком огне, изредка помешивать.
