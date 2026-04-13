После поражения Орбана ЕС хочет разблокировать кредит для Украины на €90 млрд, – Bloomberg

Европейский Союз планирует окончательно согласовать кредит для Украины на 90 миллиардов евро после поражения на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее блокировал этот финансовый пакет.

Издание Bloomberg пишет, что Кипр, который председательствует в ЕС на ротационной основе и определяет многие политические приоритеты, вынесет этот вопрос на рассмотрение на заседании послов стран блока как можно скорее. Европейские лидеры уже поздравили лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра, который победил на недавних выборах и пообещал теснее сотрудничать с Евросоюзом.

"Мы будем активно работать вместе, чтобы построить сильную, безопасную и, прежде всего, единую Европу", – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Видео дня

В Брюсселе ожидают, что Венгрия быстро присоединится к решению ряда старых вопросов. Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил в понедельник, 13 апреля, что Берлин ожидает скорого разблокирования помощи Украине после выборов.

В свою очередь Мадьяр заявил, что хочет вернуть Венгрию в политический "мейнстрим" ЕС. При этом бывший союзник Орбана, перешедший в оппозицию всего два года назад, остается консерватором и пока не раскрыл, как именно он планирует действовать по ряду вопросов.

Предполагается, что его приоритетами будут быстрое принятие антикоррупционного законодательства, укрепление независимости судебной власти Венгрии и обеспечение свободы СМИ и академической сферы.

По мнению экспертов, Мадьяр будет более благожелателен к Украине, что позволит ему получить финансовые преференции от Брюсселя. В то же время он не сказал, какой будет его позиция по кредиту для Украины, а также по 20-му пакету санкций ЕС против России, который Венгрия блокирует уже несколько месяцев.

Как бы то ни было, президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что "готов к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе".

Блокировка кредита для Украины – главные новости

В начале февраля Евросоюз после длительных дискуссий по условиям согласовал механизм кредитования Украины на сумму 90 миллиардов евро на следующие два года. При этом 60 млрд евро хотели направить на военную помощь, а еще 30 млрд евро – на покрытие бюджетных расходов Украины. Проценты по этому кредиту будет платить ЕС. Погашение займа Украиной предусмотрено только после того, как Россия выплатит репарации.

Будапешт заблокировал 90-миллиардный кредит ЕС для Украины. В феврале посол Венгрии в ЕС высказал возражения против того, чтобы блок одолжил эту сумму для Украины, выпустив долговые обязательства, гарантированные бюджетом Евросоюза.

