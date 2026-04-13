Ученые 'заглянули' на глубину более 9000 метров: увиденное привело их в недоумение (фото, видео)

Исследователи засняли на видео неопознанное животное, плавающее на глубине 9100 метров у берегов Японии. Об этом пишет discoverwildlife.

Странное беловатое существо в настоящее время известно как Animalia incerta sedis, поскольку ученые не смогли его классифицировать.

"Первоначально авторы предположили, что этот организм может быть голожаберным моллюском", - говорится в исследовании, опубликованном в журнале Biodiversity Data Journal.

Подобно морским слизням, его тело можно было разделить на две симметричные половины, и у него были антенноподобные выступы, похожие на ринофоры голожаберных моллюсков. Его призрачный вид также напомнил команде алебастрового голожаберного моллюска (Dirona albolineata).

Но другие эксперты, с которыми они беседовали, не были так уверены.

"Некоторые отметили, что конечности кажутся слишком жесткими, чтобы принадлежать голожаберному моллюску. В то время как другие предположили, что они имеют "морфологию моллюсков", но не могли строить дальнейших предположений", - пишут авторы исследования.

Важно, что на глубине 9131 м это место оказалось вдвое глубже, чем самый глубоководный из известных голожаберных моллюсков, обнаруженный на глубине около 4000 м. В то время этот странный организм также озадачил исследователей. Поскольку они не смогли его идентифицировать, они назвали его "загадочным моллюском".

Другие удивительные находки

Исследование также документирует морское разнообразие, обнаруженное в Японском, Рюкюском и Идзу-Огасаварском желобах во время двухмесячной экспедиции в 2022 году.

Они зафиксировали множество различных видов, включая плотоядных губок, "сверхгигантского" амфипода-падальщика (Alicella gigantea), рыбу-улитку, питающуюся на рекордной глубине 8336 м.

Отмечается, что ученые, занимающиеся глубоководными исследованиями, часто используют трал для сбора образцов, что может нанести вред животным. В ходе этой миссии команда старалась минимизировать ущерб, делая фотографии и видео с помощью подводных аппаратов и камер с приманкой. В заявлении команды, в состав которой входят исследователи из Центра глубоководных исследований Миндероо-Университета Западной Австралии и Токийского университета морских наук и технологий, говорится:

"Это сочетание позволило нам создать наиболее полную на сегодняшний день визуальную базу данных по абиссальной и хадальной мегафауне северо-западной части Тихого океана".

По их словам, изучение среды обитания с помощью фотосъемки было важной частью этой миссии.

"Хотя [тралы и физические образцы] предоставляют важную информацию, они могут повредить хрупкие организмы и редко позволяют зафиксировать поведение или экологический контекст. Это исследование было направлено не только на наблюдение за глубоководными организмами, но и на создание основы для будущих исследований на этих глубинах. Более того, хадальная зона остается одним из наименее изученных и наиболее интригующих рубежей Земли", - добавили ученые.

Морские находки

Недавно ученые на глубине более пяти километров обнаружили поразительное количество человеческих отходов на самом дне Средиземного моря, в месте, которое когда-то считалось далеким от повседневного загрязнения.

