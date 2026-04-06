Спросили у специалиста, какие ранние сорта картошки в Украине дадут урожай первыми и не подведут при хранении.

Чтобы картофель дал ранний урожай и пролежал в погребе несколько сезонов, важно правильно выбрать сорт ещё до посадки. Какие лучшие сорта картошки в Украине подходят для длительного хранения, какие позволят собрать урожай уже в июне и как не ошибиться с семенным материалом - рассказала исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко.

Какие сорта картофеля в Украине хранятся лучше всего

По словам Ольги Самойличенко, профессиональные производители картофеля годами испытывают новые сорта, чтобы найти те, которые могут храниться в картофельном погребе до весны или даже до следующего урожая. И даже высокоурожайные сорта иногда не выдерживают испытания временем из-за плохой лежкости.

"В конце июля 2025 года я была в картофелехранилище одного из участников УАВК (Украинской ассоциации производителей картофеля - УНИАН). Там хранился картофель урожая 2024 года, но он выглядел так, будто его только что привезли с поля. Как такое возможно? Картофель, который хорошо хранится, - это качественный семенной материал, своевременная посадка, правильное питание, своевременный полив, контроль болезней, бережная уборка профессиональной техникой, а также правильное закладка в картофелехранилище, контроль температуры и влажности во время хранения и, конечно, сорт", - отмечает эксперт.

Среди сортов картофеля с хорошей лежкостью в украинских хранилищах специалистка выделила следующие:

Институт картофелеводства (украинская селекция) - "Мистерия", "Роставица", "Медея", "Мирослава", "Княгиня", "Марфуша";

ЧАО НПО Черниговелиткартофель (украинская селекция) - "Сувенир Черниговский", "Феномен", "Ажур", "Панянка";

Агрико Украина (Agrico, Нидерланды) - "Аллюет", "Джолин", "Эсми", "Фонтане";

НК Рекорд (Agroplant, Нидерланды) - "Цереза", "Актрис";

Европлант Украина (Europlant, Германия) - "Бернина", "Коринна", "Отолия", "Таормина", "Беллароза";

HZPC Украина (HZPC, Нидерланды) - "Камелия", "Сагита", "Лусинда", "Сифра", "Ред Скарлет", "Квинтера";

Сид Инвест (Danespo, Дания) - "Микадо", "Аграна";

ФГ "ЛИМ" (Elorn Plants, Франция) - "Элоди", "Атол", "Азалис", "Синегрия".

Лучшие сорта картофеля в Украине для раннего урожая

Эксперт подчеркнула, что для получения раннего урожая в июне не стоит думать, что достаточно просто посадить картофель в конце марта. По ее словам, если вы просто бросите картофель в холодную почву, он может заболеть, получить стресс при заморозках, засухе или сильных дождях:

Профессиональные производители руководствуются общим правилом: почва должна быть готова к посадке. Прежде всего, прогрета. Насколько - конечно, зависит от сорта, но желательно от 7 °С. В то же время важное значение имеют правильное проращивание и протравливание. А питание и защиту нужно адаптировать в зависимости от погодных условий.

Если говорить о том, какой сорт картошки самый хороший для раннего урожая, то специалист советует обратить внимание на сверхранние:

"Ривьера";

"Коломба";

"Микадо";

"Элоди".

Также для очень ранней посадки подойдут "Раноми", "Эсми", "Коринна", "Слаута", "Тирас". Среди ранних эксперт назвала "Белларозу", "Камелию", "Актрис", "Скарбницу", "Нагороду", "Атол", "Азилис".

Кроме этого, говорит специалист, важно не просто купить нужный сорт, но и уметь его выбрать. В Украине покупка семенного картофеля иногда превращается в настоящий квест - многие продавцы предлагают клубни средней и мелкой фракции под видом семенного материала. И, к сожалению, контролирующие органы не всегда проверяют соблюдение Закона Украины "О семенах и посадочном материале".

На что нужно обратить внимание: "семенной картофель" свободно продается без посевных сертификатов, а продавцы называют его элитным, что вводит потребителей в заблуждение. Покупатели думают, что берут семенной картофель класса Е (элита), а на самом деле это просто рекламные слова для картофеля иногда "третьей репродукции", хотя и это выдумка или самообман.

"Класс семенного картофеля заканчивается на классе В - это так называемая вторая репродукция. Третья репродукция - это рыба второй свежести. Свежесть у рыбы одна, первая, она же последняя", - подчеркивает специалист.

справка Ольга Самойличенко исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК). Занимает эту должность с 2024 года, имея опыт работы в области технических наук (кандидат технических наук, доцент) и в органах сертификации семян и посадочного материала. Представляет интересы профессиональных картофелеводов в международных организациях, государственных профильных рабочих группах, является соорганизатором образовательных проектов по обмену опытом и сортоиспытаниям.

