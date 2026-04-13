Деньги на ветер: названы 3 премиальных кроссовера, от которых стоит держаться подальше

Эксперты рассказали, почему эти кроссоверы не стоит покупать.

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей во многих странах мира. Особое место занимают премиальные модели, которые предлагают более высокий уровень комфорта и передовые технологии. Однако не все эти автомобили достойны внимания.

В SlashGear назвали три премиальных кроссовера, которые не стоит покупать. По словам экспертов, эти модели уступают своим конкурентам.

Какие премиальные кроссоверы не стоит покупать

Cadillac XT5 2025 года выпуска

Cadillac XT5 является одним из самых доступных кроссоверов в модельном ряду бренда. По данным Consumer Reports, эта модель очень ненадежная.

Владельцы Cadillac XT5 2025 года выпуска сообщали о большом количестве дорогостоящих и серьезных проблем с коробкой передач и электрическими компонентами. Отчеты включали в себя все: от мелких проблем с качеством сборки кузова и отделки интерьера до серьезных неисправностей, из-за которых некоторым водителям приходилось менять коробку передач.

Также в Consumer Reports раскритиковал маломощный 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель Cadillac, развивающий около 235 л.с. Вместо этой модели эксперты рекомендуют обратить внимание на Lexus NX.

Lincoln Aviator 2020 года выпуска

Lincoln Aviator привлекает стильным дизайном и богатым оснащением. Тем не менее, в Consumer Reports предупредили, что у кроссовера 2020 модельного года есть много проблем.

Эксперты отметили, что Lincoln Aviator 2020 года выпуска отзывался 28 раз. По словам экспертов, эта модель очень часто выходит из строя.

Genesis GV60 2024 года выпуска

Электрокроссовер Genesis GV60 имеет стильный дизайн и элегантный интерьер. За этими качествами скрывается один серьезный недостаток - очень низкая надежность.

По данным Consumer Reports, Genesis GV60 2024 года выпуска отзывался пять раз. Отзывы были вызваны проблемами с зарядным портом, отказом некоторых систем и проблемами с отделкой интерьера.

