Нацбанк ликвидирует банк, принадлежавший Богуслаеву

Регулятор уже отнес банк к категории неплатежеспособных.

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Мотор-Банк", принадлежавший бывшему руководителю компании "Мотор-Сич" Вячеславу Богуслаеву, который был обвинен в государственной измене.

Как сообщил регулятор, Нацбанк уже относил "Мотор-Банк" к категории неплатежеспособных из-за невыполнения письменного требования о представлении доработанного плана финансового оздоровления после отнесения учреждения к категории проблемных.

"Решение вступает в силу со дня доведения его до сведения АО "Мотор-Банк" и может быть обжаловано в течение трех месяцев в административном суде со дня его обнародования", – отметили в НБУ.

19 февраля Национальный банк Украины признал неплатежеспособными сразу два финучреждения – "Мотор-Банк" и Pinbank, или "Первый Инвестиционный Банк". В НБУ тогда отметили, что эти банки не относились к категории системно значимых.

Еще с декабря 2025 года "Мотор-Банк" находился в категории проблемных. Отмечалось, что ранее банк вел рискованную деятельность и нарушал минимальную норму регулятивного капитала. За два месяца он не смог удовлетворить требования НБУ – "Мотор-Банк" имел 173 млн грн капитала при норме 200 млн грн.

Стоит отметить, что "Мотор-Банк" изначально принадлежал бывшему директору "Мотор-Сичи", обвиняемому в государственной измене, Вячеславу Богуслаеву. Однако уже в 2023-24 годах банк перешел в собственность государства.

