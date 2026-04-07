Первая подкормка смородины считается самой важной и определяет урожайность кустов.

Смородина есть почти в каждом саду, но не у всех она дает хороший урожай. Часто бывает, что за кустами много ухаживают, регулярно обрезают и удобряют, а ягод все равно почти нет. Проблема может быть в том, что вы пропустили первую, самую важную подкормку, и тогда все усилия пойдут насмарку.

Ситуацию можно исправить, если запомнить, когда и чем подкормить смородину весной. Именно сейчас решается судьба вашего урожая, поэтому действовать нужно быстро. К счастью, само удобрение приготовить несложно.

Видео дня

Когда подкармливать смородину весной

Первый раз питание под смородиновые кусты вносится в начале апреля, когда растения только начали просыпаться и еще не выпустили листья. Многие дачники заметили, что именно эта подкормка является самой важной, ведь после зимы кусты пробуждаются голодными. Даже если больше не обогащать ягоды в течение года, эффект все равно будет заметен. Есть такое народное поверье - внести питательные средства нужно до Пасхи, иначе потом будет слишком поздно.

Во второй раз за весну кусты можно подкормить, когда появятся первые цветочные бутоны. Это примерно середина-конец апреля. Наконец, в конце мая процедуру повторяем в третий раз, когда ягоды уже появились и начинают наливаться цветом.

От периода роста растения и зависит то, чем подкормить весной смородину. В самом начале вегетационного периода, когда земля только начала прогреваться, а листья еще не распустились, растению нужен азот. Он помогает нарастить первую зеленую массу. Но после появления зелени его больше не вносят. Иначе кусты направят все силы в рост листьев, а ягоды останутся мелкими и невкусными.

Во вторую и третью подкормку упор делаем уже не на азот, а на калий. Он повышает устойчивость растений к болезням, а главное - отвечает за размер и вкус ягод. Именно благодаря микроэлементу плоды становятся сладкими.

Какую подкормку любит черная смородина из органики

При внесении удобрений у садоводов есть два варианта на выбор: органика или химические препараты. Народные средства действуют медленнее и мягче, а "химия" более быстрая и простая в приготовлении. Чем подкормить смородину - решать вам. Мы сначала назовем варианты для сторонников традиционных методов.

Из органики хорошими средствами для голодной смородины считаются коровий навоз или куриный помет. Запомните, что гной ни в коем случае не вносится в свежем виде, иначе лишь обожжет корни. Удобрение сначала должно перебродить, а только потом его можно разводить в количестве 1 килограмма на 10 литров воды. Затем надо влить по 2 литра на каждый куст.

Второй отличный вариант, чем подкормить смородину весной в апреле - нашатырный спирт. Это богатое азотом средство есть в любой аптечке и хорошо тем, что очень легко усваивается из грунта. Его можно вносить даже в холодную землю. Готовим удобрение следующим образом: 2 столовые ложки спирта разводим в 10 литрах воды. Льем по 1 литру на куст, но не прямо под ствол, а примерно в области 15 сантиметров вокруг, чтобы питание дошло до кончиков корней.

Во время второй и третьей подкормки ягоды поливают раствором золы. В ней нет азота, зато много калия и фосфора. Эти микроэлементы делает плоды особенно сладкими и ароматными. Растворите стакан пепла в 5 литрах теплой воды и влейте по литру смеси на куст.

Чем подкормить черную смородину ранней весной из химических средств

Подкармливая смородину впервые за год, рекомендуется выбирать богатые азотом препараты. Это прежде всего аммиачная селитра. Разводить ее не нужно - средство вносят в сухом виде в количестве столовой ложки на квадратный метр земли, но только в хорошо политую почву.

Второй отличный вариант первой подкормки - мочевина. Для ее применения нужно хорошо полить смородину, а потом выкопать траншею глубиной около 10 сантиметров на расстоянии 20 сантиметров от ствола. В нее по кругу рассыпаем столовую ложку средства, после чего заделываем почву граблями.

Для второй и третьей подкормки при выборе того, чем подкормить смородину после зимы, переходим на калийные препараты. Это могут быть монофосфат калия или сульфат калия. 15 граммов средства растворите в 10 литрах воды. Перелейте смесь в пульверизатор и обрызгайте кусты литром раствора, смачивая листья. Процедуру лучше проводить утром, чтобы препарат быстро не испарился.

