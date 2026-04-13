'Это абсурдно': Мадьяр исключил членство Украины в ЕС в ближайшие 10 лет

По его словам, Киев должен пройти все стандартные этапы переговоров без исключений.

Мы не поддерживаем ускоренное вступление Украины в Европейский Союз, ведь речь идет о стране, находящейся в состоянии войны, заявил будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

"Абсолютно абсурдно, чтобы страна, находящаяся в состоянии войны, была принята в Европейский Союз. Невозможно даже провести реальные переговоры по всем главам вступления. Поэтому я считаю, что это неактуально на данный момент, но я вижу, что есть шаги в этом направлении", - отметил он на пресс-конференции, пишет The Guardian.

Кроме того, Мадьяр добавил, что вел переговоры с рядом политиков и они говорят, что подавляющее большинство государств-членов не считают вступление Украины по ускоренной процедуре возможным сценарием. По его словам, они согласны с тем, что все потенциальные кандидаты на членство в ЕС должны пройти через одинаковую процедуру – через все этапы переговоров, обсудить каждый пункт.

"И мы заявили, что если переговоры с Украиной будут доведены до конца, то в Венгрии состоится референдум по вопросу о том, следует ли принять Украину в Европейский союз. Но я думаю, что это произойдет в ближайшем будущем, и я не думаю, что это произойдет в ближайшие 10 лет", - подчеркнул он.

Также Мадьяр затронул вопрос политики правительства в отношении Украины, пишет HVG. Он заявил о том, что в Украине живет очень много венгров, что там есть исторические венгерские города.

"Наш первоочередной интерес заключается в том, чтобы урегулировать спорные вопросы", – отметил Мадьяр.

Ранее УНИАН сообщал, что политическое землетрясение в Венгрии будет иметь последствия далеко за пределами Будапешта. Мадьяр сформировал межпартийную коалицию, которая получила поддержку как со стороны разочарованных консерваторов, так и традиционных сторонников оппозиции.

В то же время Мадьяр уже успел отметиться скандальным заявлением о России. Если обстоятельства сложатся, придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится.

