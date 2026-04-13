Названы 4 удивительных города Европы, которые неожиданно набирают популярность в этом году

Все больше путешественников отправляются в не самые известные места в Европе в поисках аутентичных впечатлений, отказываясь от шаблонных и избитых маршрутов. В Travel Off Path назвали 4 невероятных европейских города, которые переживающих свой лучший год за всю историю.

Отмечается, что пока эти города не собирают такие огромные толпы туристов как, например, Париж или Барселона. Об этих городах не слишком часто говорят в социальных сетях, но это дает возможность в полной мере насладиться ими.

Вроцлав: новый калейдоскопический центр Польши

Самым популярным городом Польши для туристов остается Варшава. Тем не менее, опытные путешественники рекомендуют обратить внимание на Вроцлав. Сейчас этот город занимает четвертое место по популярности среди туристических направлений в стране.

В издании отметили, что Вроцлав в последние годы стал одной из главных достопримечательностей Польши благодаря своим улицам с разноцветным фасадам, сказочным мостам и одним из самых доступных цен в Европе.

Ереван: город, в котором не нужны розовые очки

В издании считают, что Армения пока формирует свою современную идентичность. Эта страна сформирована древними корнями и советским правлением, но сейчас это процветающее независимое государство.

Ереван является столицей Армении. Его часто называют "розовым городом" за свой незабываемый румяный городской пейзаж. В издании поделились, что в этот город легко влюбиться: в нем дешево, вкусно, и все идеально переплетается с очарованием Старого Света и культурой кафе.

Гёттинген: главный секрет Германии раскрыт

В издании подчеркнули, что Мюнхен переполнен туристами, а Франкфурт-на-Майне похож на любой другой город. Путешественникам, которые хотят узнать настоящую Германию, советуют посетить Гёттинген.

В Гёттингене туристы могут познакомиться с восхитительным средневековым Старым городом, бесконечными улицами, усаженными живописными фахверковыми домами и оживленной атмосферой в барах.

Копенгаген: прибрежный город с очарованием Старого Света

В издании рассказали, что Копенгаген является прекрасным прибрежным городом с бесконечными возможностями для шоппинга, передовой кухней и удивительным количеством очарования Старого Света. Только за март сюда съехалось 2,6 миллиона туристов.

Туристам рекомендуют исследовать Копенгаген на велосипеде. Это самый популярный способ передвижения в городе.

Путешественников предупредили, что цены в Копенгагене "кусаются". Одна чашка американо может обойтись в 8 долларов, а простые блюда в среднем стоят примерно по 20 долларов.

Главные ошибки туристов в "самом красивом регионе Италии"

Ранее писательница и историк Лаура Тейер, уже 17 лет живущая на побережье Амальфи, дала семь полезных советов туристам, желающим посетить это прекрасное место. Она отметила, что можно легко допустить ряд досадных ошибок, способных испортить все впечатление от этого региона.

В частности, Тейер подчеркнула, что важно выбирать подходящий сезон для путешествия. Лучшим временем для посещения побережья Амальфи она назвала период с июля по сентябрь.

Кроме того, Тейер призывает туристов не посещать только три самых популярных города в Амальфи. Она советует исследовать руины древнеримской виллы в Минори, насладиться самым длинным пляжем на побережье в Майори, попробовать местные анчоусы в Четаре и продегустировать вино из вековых лоз в Трамонти.

Вас также могут заинтересовать новости: