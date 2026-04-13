В Испании есть городок с домами, которые будто висят в воздухе: чем еще он примечателен

Этот город словно из другой эпохи.

Город, расположенный в центре Испании, эксперты называют одним из самых недооцененных туристических направлений страны. Речь идет о городе Куэнка, который поражает своей архитектурой, расположенной на известняковых скалах, пишет Adevarul.ro.

Этот городок известен своими узкими улочками, вымощенными кубическим камнем, а также готическим собором XII века, который считается одним из первых сооружений такого типа, построенных в Испании.

Кроме того, одним из его символов является комплекс, известный под названием "висячие дома", которые словно расположены над пропастью.

Исторический центр города Куэнка входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а его средневековую атмосферу дополняют важные культурные объекты, включая Музей испанского абстрактного искусства, где представлены современные произведения, сильно контрастирующие с исторической архитектурой здания.

Также неподалеку находится "Волшебный город". Это геологическое образование, состоящее из скал возрастом около 90 млн лет, которые природа создала в необычной форме, привлекающей как любителей геологии, так и туристов.

"Для посетителей Куэнка предлагает также необычные варианты проживания. Бывший монастырь был преобразован в четырехзвездочный отель с видом на старый город, тогда как другие отели сохраняют сельский шарм этого региона, с каменными стенами и местной кухней", - добавляют в издании.

Несмотря на то, что Куэнка не является массовым туристическим направлением, до нее довольно легко добраться из Мадрида, поэтому этот город часто выбирают для однодневных поездок.

Как писал УНИАН, ранее в Колизее обнаружили сооружения, которые были скрыты на протяжении веков. Этот памятник подвергся капитальной реставрации, в результате которой были обнаружены части его оригинальной конструкции, которые были скрыты на протяжении веков.

Также стало известно, как целая рыбацкая деревня в Англии исчезла под водой более 100 лет назад. В ней проживало 128 человек и стояло 29 домов, прежде чем ее снес сильный ветер и очень высокий прилив.

