В Степногорске продолжаются мероприятия по деоккупации: в ГУР рассказали о значении города

В районе Степногорска действует подразделение спецназа "Артан" Главного управления разведки.

Зачистка Степногорска от российских захватчиков позволяет выравнивать линию фронта и лишать оккупантов плацдарма для наступления на Запорожье, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

В частности, бойцы спецподразделения ГУР "Артан" проводят комплексную операцию по деоккупации и зачистке Степногорска на Запорожском направлении. Это происходит во взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР и Сил обороны Украины.

В военной разведке подчеркнули, что удалось ликвидировать несколько сотен оккупантов, а также поразить более 20 единиц бронетехники. Среди них танки, БМП и дефицитные средства РЭБ. В городской застройке Силы обороны взяли оккупантов в плен.

"Это нетипичная задача для спецназовцев. Бойцам приходится по несколько месяцев находиться на "нуле". Однако уровень подготовки позволил конвертировать выдержку в эффективное наступление", – рассказывает командир "Артана" Виктор Торкотюк с позывным "Титан".

При этом враг бросает в контратаки небольшие группы от 1 до 10 человек под прикрытием тумана – по уже типичной для вооруженных сил России тактике. Большинство разведчиков ликвидируют еще в серой зоне. Остальных – в ближнем бою.

Кроме того, враг сосредоточил на этом участке элитные расчеты FPV-дронов, пытаясь установить превосходство в воздухе. Однако "благодаря интегрированной системе ПВО малого радиуса и мастерству украинских пилотов" небо остается за Силами обороны Украины.

Как отмечают в ГУР, возвращение Степногорска "выравнивает линию фронта, лишает противника плацдарма, который он мог использовать для наступления на Запорожье, и расширяет зоны огневого контроля над логистикой оккупантов". А также "наносит удар по моральному духу тех российских частей, которые враг считал элитными".

Бои за Степногорск

Как сообщал УНИАН, Степногорск в Запорожской области имеет стратегическое значение как для украинских войск, так и для армии РФ. От этого населенного пункта захватчики могут перерезать логистическую трассу Комишуваха – Таврийское – Орехов, чем создадут проблемы для логистики Сил обороны. От Степногорска до окраин Запорожья всего 18-20 километров. Силы обороны не дают врагу завести в этот населенный пункт артиллерию, чтобы не было обстрелов Запорожья.

Представители ГУР ранее отмечали, что возможная потеря Степногорска позволит противнику преодолеть природный барьер, продвинуть артиллерию и беспилотники и круглосуточно обстреливать Запорожье. Это вызовет панику среди гражданского населения и гуманитарный кризис.

Российские захватчики для прорыва и взятия под контроль поселка Степногорск пытаются продвигаться по берегу бывшего Каховского водохранилища.

