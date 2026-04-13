Вербовка студентов в армию в российских университетах становится более агрессивной, – NYT

Студентам обещают должности операторов дронов и годовой контракт.

Российским студентам, потерявшим место в университетах, начали поступать предложения подписать контракт с министерством обороны. Об этом случае рассказало издание The New York Times, говоря об усилении кампании по поиску операторов дронов для российской оккупационной армии.

Журналисты пишут, что российские власти прилагают большие усилия, чтобы обеспечить армию людьми. А военные вербовщики нацелились на часть населения, которую они ранее агрессивно не преследовали: студентов университетов. При этом власти сосредоточили внимание на проблемных студентах, которым грозит отчисление.

"Вербовщики обращаются к студентам с предложением стать операторами дронов. Таким образом они обманывают молодых людей, заставляя их думать, что они могут служить в относительной безопасности и легко уволиться уже через год. Хотя все военные контракты по умолчанию являются бессрочными".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в этом месяце, что ему неизвестно о кампании по набору студентов университетов, но он сказал, что новосозданные силы беспилотников действительно "ищут новый персонал".

Начиная с февраля, российские военные разъехались по сотням университетов, чтобы провести вербовочные сессии. Плакаты и рекламные видеоролики начали заполнять стены учебных корпусов. Студенческое издание Groza сообщило, что вербовочные сессии проходили в 269 университетах и колледжах. В том числе и на оккупированных территориях Украины.

Оппозиционный юрист Артем Клига, который уехал из России, назвал это следующим шагом в усилиях Москвы избежать непопулярной всеобщей мобилизации, которую Кремль проводил в 2022 году.

Попытки россиян пополнить армию после потерь

Напомним, что в последние месяцы россияне теряют на фронте около 30 тысяч человек ежемесячно. По данным разведки, в течение нескольких месяцев уровень потерь превышает показатели набора.

Они пытаются компенсировать это усиленным набором добровольцев, избегая всеобщей принудительной мобилизации. В целом армии РФ удается привлекать до 30-36 тысяч человек ежемесячно.

В поисках желающих российская армия привлекает иностранцев и заключенных. Им предлагают крупные денежные бонусы, освобождение из тюрем, а иностранцам обещают упрощенное получение гражданства. Также пытаются привлечь мигрантов, обещая им легализацию.

