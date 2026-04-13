Представлен новый трейлер фильма 'Голодные игры: Рассвет жатвы' (видео)

Также стала известна дата выхода фильма в Украине.

Компания Lionsgate показала новый трейлер фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы", который расширит франшизу "Голодные игры".

Новый фильм основан на одноименном романе Сьюзен Коллинз 2025 года. События ленты разворачиваются за 24 года до событий первого фильма франшизы.

Фильм "Голодные игры: Рассвет жатвы" расскажет историю Хеймитча Эбернети (Джозеф Зада), наставника Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) и соратника-победителя "Голодных игр" из 12-го округа, начиная с утра "Жатвы" 50-х "Голодных игр".

Видео дня

К актерскому составу также присоединятся Джесси Племонс в роли Плутарха Хевенсби, Уитни Пик в роли Ленор Дав Бэйрд, Рэйф Файнс в роли Кориолана Сноу, Эль Фэннинг в роли Эффи Тринкет и Майя Хоук в роли Вайресс. Также ожидается возвращение Дженнифер Лоуренс и Джоша Хатчерсона к своим прежним ролям.

Режиссером фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы" стал Фрэнсис Лоуренс, который ранее снял фильмы "Константин: Повелитель тьмы", "Я - легенда" и "Воды слонам!", а также другие фильмы франшизы "Голодные игры". Автором сценария является Билли Рэй.

Премьера ленты в украинских кинотеатрах и IMAX состоится 19 ноября 2026 года.

"Голодные игры: Рассвет жатвы" - что известно о фильме

Напомним, что съемочный процесс ленты "Голодные игры: Рассвет жатвы" стартовал в июле 2025 года в Испании, а завершился в Берлине через четыре месяца.

События фильма разворачивающиеся за 24 года до оригинальных "Голодных игр". Главным героем будет 16-летний Хеймитч Эбернети, который становится трибутом в соревнованиях, где каждый дистрикт посылает вдвое больше участников. Сюжет фильма покажет жестокость Капитолия, интриги и борьбу за выживание.

Первый трейлер нового фильма был опубликован еще в ноябре 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: