Рассказываем, как засолить селедку быстро и вкусно - простой рецепт, который не требует много времени и усилий.

Домашняя селедка - это вкус, который сложно забыть: нежная, ароматная, в меру соленая и совсем не такая, как из магазина. При этом готовится она проще, чем кажется, без лишней суеты и сложных ингредиентов. Все, что действительно важно, - это выбрать хорошую рыбу, а результат удивит даже тех, кто раньше не решался солить ее самостоятельно. Рассказываем, как засолить селедку в рассоле.

Как засолить селедку в домашних условиях - рецепт

Вам понадобятся:

1 селедка;

1 луковица;

250 мл воды;

2 ст. л. растительного масла;

2 ст. л. яблочного уксуса (6%);

1 ст. л. соли;

1 ч. л. сахара;

1/2 ч. л. перца горошком;

1/2 ч. л. кориандра;

3 горошины душистого перца;

2 лавровых листа;

укроп.

Как засолить селедку кусочками в рассоле: у рыбы отрезать хвост, голову, почистить ее и вымыть. Нарезать на куски. Лук нарезать полукольцами и выложить первым слоем в банку. Сверху выложить несколько кусочков селедки и мелко нарезанный укроп. Затем снова - лук, селедку, укроп и так далее.

Приготовить маринад: в кастрюлю налить воду, добавить растительное масло, яблочный уксус, соль, сахар и специи. Довести до кипения и охладить. Залить селедку, накрыть крышкой и убрать в холодное место на 24 часа.

Хранить такую селедку нужно в холодильнике.

