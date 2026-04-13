Цветы простоят дольше: что добавить в вазу, чтобы букет не завял через неделю.

Простые подручные средства помогут сохранить свежесть гораздо дольше, чем вы привыкли.

Букет цветов обычно радует глаз от нескольких дней до недели, однако существуют недорогие способы существенно продлить его жизнь, пишет Newsweek.

Издание собрало эффективные лайфхаки по уходу за срезанными растениями. Обычная чистая вода не всегда может обеспечить цветы всем необходимым, поэтому советуют добавлять в вазу специальные растворы.

В частности, отличный результат дает смесь яблочного уксуса и сахара. Уксус действует как антисептик, а сахар становится дополнительным источником энергии для растений.

Еще один популярный метод – использование аспирина. Измельченная таблетка изменяет уровень кислотности воды, благодаря чему влага быстрее поднимается к бутонам. Также аспирин эффективно борется с бактериями, которые заставляют воду портиться.

Среди менее привычных советов выделяют использование водки и хлора. Несколько капель алкоголя замедляют выделение газа этилена, из-за которого цветы "стареют". А обычный отбеливатель (для белья) не дает воде стать мутной и зловонной. Однако с хлором стоит быть очень осторожными: достаточно всего нескольких капель, чтобы не повредить нежные стебли.

Как правильно подготовить букет

Помимо добавок в воду, важно правильно подготовить сами цветы. Главное правило – всегда подрезать стебли под углом на 1-2 сантиметра. Это увеличивает площадь поглощения воды. Такую процедуру желательно повторять раз в несколько дней.

Также стоит обратить внимание на следующие детали:

Удалите лишнюю листву: нужно обрывать все листья, которые оказываются под водой, чтобы они не начали гнить.

Прохлада: Цветы не любят жару и прямые солнечные лучи, поэтому вазу лучше ставить в прохладное место.

Опасное соседство: не держите букет рядом с фруктами. Созревающие плоды выделяют газ, от которого цветы вянут значительно быстрее.

