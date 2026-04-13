Россиянам там совсем невесело: эксперт рассказал об угрозах на важном направлении

По его словам, те силы 5-й армии РФ, которые рвутся на запад, представляют угрозу для нашего Ореховского узла обороны.

У российских оккупантов сейчас главная цель - обойти с фланга наши силы под Ореховым, и они на это рассчитывают. Об этом сказал в эфире "Киев24" Павел Лакичук, директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

"Там уже сейчас стоит перенастраивать оборону с вектора "север-юг" на "полукольцо", ожидая вражеского наступления с востока. Это может стать нашей крепостью. С другой стороны, 5-я армия РФ, которая сейчас движется и получает резервы, действует довольно смело. На севере продолжаются встречные бои Сил обороны с теми двумя армиями, которые расположены севернее. Там совсем не весело россиянам, и именно эти наши контрнаступательные действия при определенных условиях могут подавить вражеские контрудары и позволят зайти во фланг этой 5-й армии с севера и отрезать ее", - сказал Лакийчук.

Он добавил, что сейчас российские генералы убеждены, что такой угрозы нет.

По его словам, они так считают, потому что наши ресурсы ограничены и те контрудары, которые осуществляются на юге, после российской перегруппировки сталкиваются с сопротивлением - фактически там идут встречные бои, когда наступление ведется одновременно с двух сторон.

Лакийчук сказал, что россияне убеждены, что они смогут подавить этот наш наступательный потенциал и угрозы для их 5-й армии не будет. При этом он добавил, что в случае, если нам удастся найти дополнительные ресурсы, "то врагу не поздоровится".

Как сообщал УНИАН, военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко отмечал, что Силы обороныначали наступление на юге Украины, поскольку РФ там планировала создать условия для угрозы непосредственно Запорожью.

По его словам, российский план заключался в том, чтобы двигаться в сторону Запорожья. И тогда уже возник замысел в Генеральном штабе ВСУ, каким образом этому противодействовать. Также напомнил, что в конце 2025 года ситуация для нас ухудшалась в районе Гуляйполя, враг там действовал активно, пытался продвинуться дальше на запад. Кроме того, они пытались подключить Ореховское направление, чтобы продвигаться в сторону Запорожья.

Он добавил, что целью оккупантов было перейти от тактического к оперативному наступлению. Однако украинские защитники сорвали эти планы врага и перешли в контрнаступление.

Вас также могут заинтересовать новости: