Цены на золото пошли вниз из-за ситуации на Ближнем Востоке: сколько стоит этот металл сейчас

Цены на золото в понедельник, 13 апреля, снизились на фоне возобновления опасений относительно расширения конфликта на Ближнем Востоке, спровоцированного провалом переговоров между США и Ираном. Такая ситуация усилила инфляционные опасения и снизила ожидания снижения ставок в США.

Агентство Reuters пишет, что по состоянию на 15:06 по киевскому времени цена на золото упала на 0,8% до 4711,51 доллара за унцию, достигнув самого низкого уровня с 7 апреля. Таким образом, 1 грамм драгоценного металла обойдется в 151,5 доллара.

Снижение произошло на фоне провала переговоров между США и Ираном о прекращении войны. Американские военные заявили, что начнут блокаду морского движения в и из иранских портов и прибрежных районов.

В ответ Корпус стражей исламской революции предупредил, что военные корабли, приближающиеся к Ормузскому проливу, будут считаться нарушением перемирия и получат жесткий ответ.

На этом фоне цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, а доллар поднялся почти до недельного максимума, что сделало золото, цена которого устанавливается в долларах, более дорогим для владельцев других валют.

Золото потеряло более 10% стоимости с начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля. Несмотря на то, что драгоценный металл традиционно рассматривается как средство защиты от инфляции и геополитических рисков, высокие процентные ставки давят на его цену.

Среди других металлов серебро подешевело на 2,3% до 74,14 доллара, платина на 1,5% до 2014,20 доллара, тогда как палладий вырос на 0,1% до 1522,28 доллара.

Цены на металлы – главные новости

13 апреля стало известно, что цены на алюминий выросли до четырехлетнего максимума. Блокада иранских портов, введенная президентом США Дональдом Трампом, грозит еще большими перебоями в поставках из стран Персидского залива.

Ранее сообщалось, что цены на медь поднялись до максимума за три дня после того, как США и Иран договорились о временном прекращении огня и возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

