Превзойти не смог никто: эксперт объяснил, почему украинский производитель оружия является лучшим

Кузан считает, что Украина является лидером по соотношению цена/качество нашего оружия и всего остального.

Украинский производитель оружия на сегодняшний день является лучшим, и превзойти наше комплексное решение пока не смогла ни одна страна, заявил Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Отвечая на вопрос о собственном производстве оружия Украиной и возможном масштабировании этих процессов в эфире Radio NV, он также сказал: "Я не думаю, что вообще какая-либо продукция, особенно высокотехнологичная, может быть полностью локализована какой-либо страной… Используемая элементная база на сегодняшний день настолько широка, что ни одна страна не обладает полным циклом. И Украина здесь не является исключением".

В то же время, подчеркнул Кузан, Украина сейчас идет лучшим и самым правильным путем. Речь идет о максимальном упрощении оружия, максимальной простоте в изготовлении и масштабировании.

"Я думаю, что на сегодняшний день, если сравнивать соотношение цены и качества украинского оружия и всего остального, то Украина является сегодня лидером", – сказал эксперт.

Он привел пример, что, несмотря на то, что американское оружие более технологичное и его больше, но "и саудовцы, и все другие страны Персидского залива отдали предпочтение именно украинскому комплексному решению".

"Поэтому, бесспорно, что украинский производитель оружия на сегодняшний день является лучшим. То, что сделали все эти сотни производителей в условиях войны и тотального дефицита на все, – это нечто невероятное в мире. Это абсолютно новый тип производства оружия", – подчеркнул Кузан.

Эксперт также отметил, что речь идет не только о технологических решениях, а о комплексе, где они объединены с системой, которую применяют наши силы обороны, включающей знания, специалистов и восстановление украинской системы противовоздушной обороны, защищающей от дронов и крылатых ракет.

"Этот симбиоз государства, силового блока и инноваторов, украинских производителей, дал на сегодняшний день уникальный результат. Это комплексное решение, которое востребовано сегодня во всех войнах, в самых горячих точках, и превзойти которое на сегодняшний день не смогла пока ни одна страна", – сказал Кузан.

Закупка инновационного оружия

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство предоставило Министерству обороны возможность закупать инновационные образцы оружия для тестирования в реальных боевых условиях.

Она подчеркнула, что уже более 50% оружия на фронте – украинского производства. Речь идет, в частности, о беспилотных системах, артиллерии и системах связи. Так, принятое правительственное постановление позволяет сократить путь от разработки до поставки оружия, а также обеспечит быструю реакцию военных относительно эффективности инновационных образцов.

