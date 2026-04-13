Петер Мадьяр сделал важное заявление по кредиту на €90 миллиардов для Украины

Ранее Венгрия заблокировала многомиллиардный европейский кредит для нашей страны.

Будущий лидер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не будет препятствовать получению Украиной кредита Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро, который заблокировал Виктор Орбан, сообщает The Guardian.

"Это решение (о выделении средств Украине, – УНИАН) уже было принято в декабре в Брюсселе, поэтому я не знаю, зачем его снова пересматривать", – заявил лидер партии "Тиса".

В то же время он сообщил, что Будапешт сохранит возможность отказа от участия в кредите, поскольку находится в "очень сложной финансовой ситуации". Дело в том, что соглашение предусматривало возможность отказа для Венгрии (вместе с Чехией и Словакией) от предоставления средств.

По мнению экспертов, этот вариант трудно назвать "идеальным" для Украины, но это все же шаг вперед, который приближает ЕС к фактическому выделению денег.

Также Мадьяр затронул вопрос вступления Украины в Евросоюз. Он отметил, что выступает против ускоренного варианта получения членства Киевом.

"Было бы невозможно, чтобы страна, находящаяся в состоянии войны, была принята в ЕС", – сказал венгерский государственный деятель.

Он добавил, что "все страны-кандидаты должны проходить одинаковую процедуру" и что в конце процесса хотел бы провести соответствующий референдум в Венгрии.

Кредит ЕС для Украины – главные новости

В начале февраля Европейский Союз после длительных переговоров об условиях согласовал механизм кредитования Украины на сумму 90 млрд евро на ближайшие два года. Из этой суммы 60 млрд евро планировалось направить на военную поддержку, а еще 30 млрд евро – на покрытие бюджетных потребностей Украины. Проценты по кредиту должен выплачивать ЕС. Погашение займа Украиной предусмотрено только после того, как РФ выплатит репарации.

Впрочем, Будапешт заблокировал 90-миллиардный кредит для Украины. Более того – Виктор Орбан сделал враждебное отношение к Киеву центральным элементом своей предвыборной кампании по переизбранию.

Сначала он одобрил критически важный для Украины кредит вместе с другими лидерами ЕС. Но позже изменил позицию, делая акцент на нефтепроводе "Дружба", который был поврежден в результате удара российского беспилотника. Орбан обвинил Украину в умышленном перекрытии нефтепровода и "шантаже" Будапешта вопросом энергоносителей.

Вас также могут заинтересовать новости: