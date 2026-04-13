Бритни Спирс попала в реабилитационный центр после ареста за вождение в нетрезвом виде

Певице предстоит пройти курс лечения.

Известная американская поп-певица Бритни Спирс, которую в марте задержали пьяной за рулем, отправилась на лечение в реабилитационный центр.

Как сообщает издание Variety, 44-летняя артистка проходит курс лечения добровольно.

Напомним, звезду задержали полицейские в состоянии алкогольного опьянения. Тогда Бритни отвезли в участок, но позже отпустили.

"Это был досадный инцидент, который абсолютно нельзя простить. Бритни будет принимать правильные меры и соблюдать закон, и, надеемся, это может стать первым шагом к давно назревшим изменениям, которые должны произойти в жизни певицы. Думаю, она сможет получить необходимую помощь и поддержку в это трудное время", – отметил представитель Спирс во время ареста.

К слову, в начале года стало известно, что Бритни Спирс продала права на всю свою музыку. Сообщалось, что за свой музыкальный каталог звезда выручила у компании Primary Wave около 200 миллионов долларов.

Напомним, ранее Бритни Спирс показала своих взрослых сыновей. 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Джеймс провели время на выходных со звездной мамой.

