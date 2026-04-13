У Путина прокомментировали поражение Орбана на выборах

Песков заявил, что нужно "набраться терпения", чтобы посмотреть, какие дальнейшие шаги предпримет новое руководство Венгрии.

Россия рассчитывает на то, что "прагматические контакты" между Москвой и Будапештом с новым руководством Венгрии будут продолжены.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал победу оппозиционной партии "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии, пишут российские СМИ.

"Венгры сделали свой выбор. Мы с уважением относимся к этому выбору. Мы рассчитываем на то, что продолжим наши прагматичные контакты с новым руководством Венгрии. Мы слышали заявления о готовности вести диалог", - сказал он.

Также пресс-секретарь Кремля заявил, что нужно "набраться терпения", чтобы посмотреть на дальнейшие шаги нового руководства Венгрии. Песков добавил:

"Мы, еще раз повторяю, заинтересованы в налаживании хороших отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы".

Какие заявления прозвучали со стороны Венгрии

Как сообщал УНИАН, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, победивший на парламентских выборах в Венгрии, рассказал, как планирует строить отношения с Россией и Владимиром Путиным. Он не отрицает энергетической зависимости от России и считает, что Венгрии придется пойти на переговоры.

В то же время он подчеркнул, что, даже несмотря на необходимость переговоров с РФ, "друзьями мы не станем".

Мадяр также заявил, что в Венгрии "никто не хочет проукраинского правительства, все хотят провенгерского".

