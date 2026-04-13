Поражение Орбана на выборах ударит по Трампу и MAGA, - обозреватель Bloomberg

Провал партии Орбана рассматривается как событие, значение которого выходит далеко за пределы Венгрии, сказано в материале.

Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии стало не только внутренним политическим событием, но и сигналом для более широкой политической картины. Прежде всего для тех, кто ориентируется на модель, которую он выстраивал на протяжении последних лет, считает обозреватель Bloomberg Лионель Лоран.

Долгое время Орбан считался одним из главных примеров так называемой "нелиберальной демократии" – системы, в которой выборы сохраняются, но институты постепенно подстраиваются под одну политическую силу. Его подход активно обсуждался и за пределами Европы, в том числе в США, где его воспринимали как своего рода образец для движения, связанного с MAGA и Дональдом Трампом, отмечает аналитик.

Связь между Орбаном и американскими правыми была не только идеологической. Он выстраивал тесные отношения с Трампом и его окружением, а Венгрия при нем становилась площадкой, где демонстрировалась альтернативная модель управления – с акцентом на национальный суверенитет, жесткую миграционную политику и контроль над институтами, пишет эксперт.

Именно поэтому его поражение выходит за рамки одной страны. Оно ставит под сомнение тезис о том, что подобная политическая модель неизбежно укрепляется и расширяется. Напротив, результат выборов показывает, что даже система, выстроенная за годы, может быть демонтирована через электоральный процесс, уверяет автор.

Победа оппозиции во главе с Петером Мадьяром означает не только смену власти, но и возможный разворот курса – в сторону более тесного взаимодействия с Европейским союзом и пересмотра прежней политики, говорит эксперт.

Для сторонников MAGA это означает потерю одного из ключевых союзников в Европе. Орбан долгое время служил примером того, как можно удерживать власть, изменяя правила игры и одновременно сохраняя формальные демократические процедуры. Кроме того, его политика часто рассматривалась как доказательство того, что электорат готов поддерживать жесткие, националистические и антилиберальные подходы на длительной дистанции, говорится в статье.

Отдельное значение имеет и внешний контекст. Орбан выстраивал отношения не только с западными правыми, но и с такими фигурами, как Владимир Путин, что усиливало его роль своеобразного "моста" между разными политическими лагерями. Его уход меняет этот баланс, уверен аналитик.

В более широком смысле результаты выборов в Венгрии показывают, что тренд на усиление популистских и правых движений не является линейным. Даже там, где такие силы долгое время казались устойчивыми, возможен разворот. Именно поэтому поражение Орбана рассматривается как событие, значение которого выходит далеко за пределы Венгрии – и напрямую влияет на политические процессы в других странах, включая США, резюмирует автор.

Победивший на выборах в Венгрии Петер Мадьяр заявил, что хочет хороших отношений с Соединенными Штатами Америки, но не намерен звонить президенту США Дональду Трампу. Он отметил, что администрация США открыто поддерживала его соперника в предвыборной гонке.

В свою очередь уходящий в отставку министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто был уличен в попытках уничтожить важные документы, связанные с санкциями Европейского Союза, заявил Мадьяр.

Вас также могут заинтересовать новости: