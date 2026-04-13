14 апреля в Украине потеплеет до +16° и больше

На востоке страны пройдут дожди.

Во вторник, 14 апреля, погода в Украине будет теплой и практически без осадков. В течение суток ожидается переменная облачность, а дожди пройдут только на востоке страны. Температура повысится до +13°...+16°, на Закарпатье - до +18°. Только на востоке и северо-востоке будет прохладнее, +10°...+14°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +16°.

Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +17°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +15°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью -1°, днем +15°.

В Тернополе 14 апреля ночью -1°, днем +15°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -1°, днем +15°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +16°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +18°, переменная облачность.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью -1°, днем +16°.

В Виннице завтра будет -1°...+15°, переменная облачность.

В Житомире во вторник ночью -1°, днем +15°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+14°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью -1°, днем +15°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +15°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +3°...+14°.

В Одессе 14 апреля -переменная облачность, температура ночью -1°, днем +15°.

В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +15°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью -1°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +15°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет+3°, а днем +12°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +12°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +15°, переменная облачность.

В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +3°...+14°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +4°, днем +13°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +9°, дождь.

14 апреля - какой праздник, приметы погоды

день памяти святого Мартина Исповедника, папы Римского. По приметам, если утром туман, то весной будет много дождей, а если идет дождь, то будет хороший урожай зерновых.

