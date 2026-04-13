Набор контрактников в армию РФ сократился на 20%, – исследование

Несмотря на дальнейшее увеличение бонусов за поступление на службу, в начале 2026 года набор российских военнослужащих сократился.

Темпы набора контрактников в российскую армию упали на 20% по сравнению с 2025 годом. Об этом отмечает в своем анализе немецкий исследователь Янис Клюге.

По его оценкам, после относительно стабильного 2024 года темпы вербовки начали снижаться, а в течение 2025–2026 годов эта тенденция только усилилась. В частности, в определенные периоды сокращение составляло около 20% по сравнению с предыдущими месяцами.

В зависимости от источника информации, темпы вербовки россиян в первом квартале 2025 года составляли от 1000 до 1200 человек в день. В первом квартале 2026 года этот показатель составлял от 800 до 1000 человек в день.

По словам аналитика, ему удалось добавить несколько регионов в выборку, которая сейчас охватывает 40 регионов или 47% населения России, несмотря на то, что один регион прекратил публикацию данных (Кировский), а другой был исключен, поскольку он публикует только сумму расходов на вербовку и компенсации раненым или погибшим солдатам.

"Хотя это несколько повысило достоверность данных, это не привело к заметным изменениям в оценках вербовки. Размер региональных надбавок за трудоустройство колебался в конце 2025 года, поскольку многие регионы пытались сбалансировать свои бюджеты и/или не нуждались в дополнительных новобранцах для выполнения своих квот… Что касается регионов, которые увеличивают свои надбавки, можно с уверенностью сделать вывод, что набор персонала идет не по плану, и что более медленный набор персонала не является результатом снижения целевых показателей, установленных Министерством обороны", – добавил Клюге.

Мобилизация в РФ

По данным Главного управления разведки, в феврале 2026 года региональные и муниципальные органы исполнительной власти субъектов РФ получили указания по формированию "добровольческих" списков для отправки на войну – в них в первую очередь включают лиц с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги.

Если должником является женщина, в списки вносят ее мужа или совершеннолетних родственников – сыновей, братьев и даже родителей. В дальнейшем эти списки планируют использовать как инструмент давления для принуждения к подписанию "добровольных" контрактов, предлагая списание долгов за коммунальные услуги в качестве "вознаграждения".

В случае объявления мобилизации именно эти люди определены приоритетными для вручения повесток.

