Как сбить 'Орешник': эксперт назвал ключевые условия для перехвата баллистических ракет РФ

Для защиты от ударов российской баллистической ракеты "Орешник" Украине нужна многослойная противовоздушная оборона. Но первоочередная задача – зафиксировать ее запуск.

Об этом рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Киев24". Увидеть момент запуска можно с помощью надгоризонтных и загоризонтных радиолокационных станций.

После этого нужно спрогнозировать траекторию "Орешника" и подтвердить, что он летит атаковать территорию Украины. Когда это установлено, должна активироваться система перехвата – именно наземного базирования, пояснил эксперт.

Видео дня

Речь может идти о системах типа Arrow-3 или SM-3, которые находятся в постоянной боевой готовности, сказал он.

Далее ракета-перехватчик выходит в космос и осуществляет кинетический перехват. Происходит это на высоте 200-400 километров, добавил Катков.

"Воздушный запуск мало чем поможет, потому что невозможно держать самолет с готовой к запуску ракетой в воздухе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Даже тремя самолетами, которые будут сменяться друг другом, не обойдешься. Первой задачей будет даже не создание ракеты. Это будет вопрос обнаружения угрозы – в том числе, спутниками", – подчеркнул эксперт.

Ракета "Орешник" – характеристики

По данным из открытых источников, "Орешник" – это ракета средней дальности класса "земля-земля". Россияне утверждают, что ее скорость на конечной траектории превышает 11 Махов (более 12300 км/ч), что делает ее сложной целью для существующих систем ПВО.

Дальность ракеты достигает 5500 км. Кроме того, она может оснащаться ядерной боеголовкой.

За время полномасштабной войны РФ против Украины было зафиксировано уже два случая атак этой ракетой – по Днепру и по Львову.

