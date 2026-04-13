Ученые установили идеальное количество кофе для снижения стресса

Известно, что кофе иногда вызывает нежелательно чувство нервозности, однако новые исследования показывают, что кофе также может помочь снизить стресс, если употреблять его в умеренных количествах.

Как пишет VerywellHealth, исследование, опубликованное в журнале Journal of Affective Disorders, показало, что умеренное потребление кофе – около двух-трех чашек – связано с наименьшим риском расстройств настроения и стресса, включая депрессию, тревогу и другие состояния, связанные со стрессом.

При этом употребление меньшего или большего количества кофе менее полезно. Так, было установлено, что употребление менее двух-трех чашек в день не дает каких-либо измеримых преимуществ для психического здоровья, в то время как употребление более трех чашек в день приводит к стабилизации положительных эффектов и может даже иметь противоположный эффект, потенциально приводя к усилению тревожности и ухудшению качества сна.

Исследование также показало, что генетические различия в метаболизме кофеина не изменили общие результаты, но при этом были некоторые гендерные различия, с несколько более сильным защитным эффектом у мужчин.

Результаты были одинаковыми для разных типов кофе, включая кофе без кофеина. Таким образом, польза может быть обусловлена ​​другими свойствами кофе, а не только кофеином, такими как антиоксиданты или другие биоактивные соединения.

Почему вам пока не стоит менять свои кофейные привычки

По словам диетолога Лучианы Соарес, это исследование имеет несколько ограничений. Оно носит наблюдательный, а не причинно-следственный характер, поэтому, хотя оно демонстрирует положительную связь потребления кофе с психическим здоровьем в определенных количествах, оно не объясняет, почему.

"Потребление кофе также может отражать определенный образ жизни, поскольку он обычно предполагает структуру, распорядок дня и социальное взаимодействие", – сказала Соарес.

Участники исследования также самостоятельно сообщали о своем потреблении, поэтому люди могли завышать или занижать количество потребленного кофе, и отчеты могут быть не совсем точными, добавила Соарес. В исследовании также не приводятся подробности о приготовлении кофе, включая методы заваривания или использование добавок, таких как молоко, сливки, сахар или другие ароматизаторы.

Также отсутствуют данные о времени употребления кофе, что, по словам Соарес, важно, поскольку кофеин может влиять на качество сна.

Она подчеркнула, что кофе может быть частью здорового образа жизни, однако важно понимать, что его не следует использовать для лечения депрессии или тревоги, и оно также не улучшит самочувствие человека мгновенно.

Ранее УНИАН рассказывал об одном из самых удивительных пищевых трендов последних лет – кофе с оливковым маслом, или олеато. Хотя на первый взгляд это сочетание странное, тем не менее все больше людей выбирают этот напиток из-за его пользы для здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости: