Лунный календарь и прогноз погоды подскажет, когда в этом году лучше всего посадить огурцы в открытый грунт.

Трудно представить украинский огород, на котором не растут огурцы. Эту культуру высаживают все дачники, ведь она полезная, неприхотливая и простая в уходе. Выращивать данный вид можно двумя способами - через рассаду или методом посева в открытый грунт.

Считается, что посадить семена сразу в землю проще, хотя и урожай созреет позднее. Однако фермерам нужно помнить, что данная культура теплолюбивая и может не пережить заморозки. Поэтому для будущего хорошего урожая очень важно выбрать правильный момент, когда сажать огурцы в открытый грунт. Если провести процедуру невовремя, то семена могут плохо прорасти или даже погибнуть.

Когда сеять огурцы в открытый грунт

Огурцы любят тепло, поэтому перед их высадкой опытные фермеры ждут нагрева почвы. Сажать семена принято в землю температурой около +14°. Конечно, при наличии градусника для почвы проверить этот показатель несложно. Но если такового нет, ориентируйтесь на температуру воздуха - по ночам она не должна опускаться ниже +8°.

Как прогнозируют синоптики, погода на апрель 2026 ожидается с заморозками в середине месяца. Только в последние недели наконец потеплеет, поэтому посадку овощей лучше отложить на конец апреля или начало мая. Тогда урожай будет поздним, но зато вы снизите риск вымерзания растений из-за заморозков. В любом случае, перед процедурой проверьте прогноз и убедитесь, что в ближайшие недели не будет заморозков.

О том, когда сажать огурцы в открытый грунт семенами, есть также народные приметы. Конечно, они не подтверждены наукой, но них полагались многие поколения украинцев. В давние времена крестьяне следили за яблоней - если цветы на ней уже начали осыпаться, то пора сеять овощи. Также на удачный период указывает цветение сирени и шиповника.

Когда сажать огурцы в открытый грунт в Украине по лунному календарю

Луна постоянно влияет на Землю и все живые организмы на ней. Чтобы семена гарантированно прижились и выросли в здоровые растения, рекомендуется подбирать для посева день с благоприятным лунным влиянием.

Как говорит лунный посевной календарь на апрель 2026, самыми урожайными для посева считаются три числа в конце месяца, а именно 28, 29 и 30. При этом ни в коем случае не стоит сажать овощ в полнолуние, то есть с 23 по 25 апреля. Остальные даты считаются нейтральными - семена не погибнут, но и большого урожая не дадут.

В мае самыми благоприятными днями, когда высаживать огурцы в открытый грунт, с точки зрения лунного календаря являются 3-5, 8, 10-14, 18-22 число. При этом не стоит приступать к работе 1-2 и 15-17 мая, иначе урожая не дождетесь.

Как сеять огурцы в открытый грунт

Определившись с датой посадки, за пару недель до нее выбранный участок рекомендуется перекопать граблями вместе с перегноем - по 5 килограмм удобрения на квадратный метр. Затем полейте почву и дайте ей отдохнуть.

Когда сажают огурцы в открытый грунт, то делают канавки глубиной 4 сантиметра на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. Полейте борозды теплой водой и выложите семечки с интервалом 10 сантиметров. Затем закопайте и еще немного полейте. Когда через 5-7 дней появятся первые всходы, возле них можно будет поставить палки для опоры.

Вас также могут заинтересовать новости: