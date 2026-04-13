Под прицелом 24/7: как охота дронов ломает правила выживания на фронте, - The Telegraph

В войне РФ против Украины дроны стали постоянной угрозой как для гражданского населения, так и для военных. Психологическая нагрузка на передовой стала не меньше физической угрозы, что превращает даже простые действия в дополнительный стресс.

Постоянное ощущение опасности не исчезает ни на секунду, пишет The Telegraph. Дроны не просто фиксируют цели – они их выслеживают и корректируют удары. И в этот момент человек на земле перестаёт быть солдатом или наблюдателем – он становится целью, говорится в материале.

Согласно публикации, любое передвижение превращается в риск. Любое открытое пространство – потенциально опасно, а остановка даже на короткое время может означать, что тебя заметят. Люди стараются двигаться быстро, прятаться, использовать укрытия, но абсолютной безопасности не существует.

Звук дрона – отдельный фактор. Иногда его слышно заранее, иногда – нет. В этом и заключается одна из главных проблем: невозможно точно понять, обнаружен ты или нет. Это создаёт постоянное напряжение, которое не спадает даже в моменты относительного затишья, говорится в материале.

Современные дроны способны зависать, наблюдать и выжидать. Они не всегда атакуют сразу. Иногда они фиксируют координаты, передают их, и удар приходит позже – уже другим оружием. Это усиливает эффект неопределённости: опасность сохраняется даже после того, как сам дрон исчез из поля зрения, пишут журналисты.

Такая форма войны меняет поведение людей на земле. Движение становится фрагментированным, решения принимаются быстрее, но при этом под давлением. Ошибка – даже небольшая – может стоить жизни, говорится в статье.

По словам военных, которые сталкиваются с угрозой дронов регулярно, психологическое давление не меньше физического. Постоянное ощущение, что за тобой наблюдают, что тебя могут заметить в любой момент, превращает даже простые действия в стресс, утверждают журналисты.

Именно это ощущение – опасность быть замеченным – становится главным отличием войны, где дроны играют ключевую роль. Здесь не всегда есть прямой контакт с противником, но угроза становится более персональной и постоянной, сообщается в материале.

Современная война всё больше уходит от привычных представлений о фронте. В условиях, где дроны доминируют в воздухе, линия между безопасной зоной и зоной риска практически исчезает – и это радикально меняет сам опыт нахождения на поле боя, резюмируют журналисты.

Ранее сообщалось, что Украина, благодаря собственным дроновым разработкам, получила преимущество над россиянами на поле боя. Об этом уже говорят российские пропагандисты. Аналитики Института изучения войны утверждают, что Украина значительно усилила свою ударную кампанию против логистики, военной техники и живой силы вражеской армии.

Кроме того, Украина активно развивает тяжёлые мультикоптеры, которые будут использоваться для эвакуации раненых с поля боя. Эти разработки могут кардинально изменить систему медицинской помощи на фронте.

