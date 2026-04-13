Сквозь 8 млрд световых лет: на Земле поймали сигнал мегалазера, что он означает

Астрономы столкнулись с феноменом, который ставит под сомнение привычные представления о распространении энергии в космосе.

Одним из самых замечательных открытий, сделанных астрономами за последние годы, является идентификация чрезвычайно мощного сигнала "мегалазера", который преодолел более 8 миллиардов световых лет, не потеряв своей силы, и достиг Земли.

Стоит отметить, что этот сигнал был обнаружен с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке. Сигнал опровергает все научные прогнозы относительно поведения сигналов на таких огромных космических расстояниях, пишет The Times of India. В целом, сигналы имеют тенденцию к ослаблению и искажению на своем пути через пространство, но этот оставался ярким и различимым.

Это экстраординарное открытие может изменить наше понимание того, как энергия и излучение ведут себя на бескрайних просторах Вселенной.

Что представляет собой сигнал луча мегалазера

Так называемый "мегалазер" на самом деле является гидроксильным мегамазером, что относится к естественному возникновению усиления микроволн, подобно лазерам, но в радиодиапазоне. Это происходит из-за столкновения галактик, в результате которого газы сжимаются, а молекулы гидроксила возбуждаются достаточно сильно, чтобы производить интенсивное излучение.

В данном конкретном случае излучение исходит от галактической системы HATLAS J142935.3–002836, которая находится на расстоянии около 8 миллиардов световых лет от Земли. Исследователи полагают, что исключительная интенсивность этого излучения позволяет классифицировать его как "гигамазер", который даже мощнее типа мегамазера.

Ведущий ученый доктор Тато Манамела объяснил: "Мы наблюдаем радиоэквивалент лазера на полпути через Вселенную".

Почему этот космический лазер отказывается угасать

Среди наиболее важных оставшихся без ответа вопросов был вопрос о том, как сигнал мог остаться настолько нетронутым, путешествуя в течение восьми миллиардов лет. Причина в том, что обычно такой вид передачи рассеивается по всей Вселенной и не может быть легко обнаружен.

Тем не менее, в данном случае сигнал получил дополнительную мощность благодаря естественному оптическому феномену, называемому гравитационным линзированием. Как пояснил доктор Манамела из Южноафриканской радиоастрономической обсерватории, процесс работает так: "галактика на переднем плане действует как увеличительное стекло для сигнала, идущего из-за нее". Это естественное совпадение увеличило интенсивность сигнала, сделав возможным его обнаружение.

Что это открытие значит для астрономии

Это открытие – не просто интересный факт; оно позволяет нам изучать Вселенную на более ранней стадии. Ученые думают, что использование таких мегамазеров может предоставить информацию о богатой газом среде и даже о сверхмассивных черных дырах. Более того, этот космический объект поможет обнаруживать гравитационные волны в будущем.

В заключение, исследователи надеются, что в будущем будет много других сигналов, подобных этому. По словам Манамелы: "Мы не хотим найти только одну систему… мы хотим найти сотни и тысячи".

Этот беспрецедентный свет мегалазера является отражением того, насколько живой и непредсказуемой является Вселенная на самом деле. Сообщение, которое затерялось бы среди хаоса пространства, пробилось как яркий свет из времени, бывшего миллионы лет назад. По мере развития технологий и создания таких телескопов, как MeerKAT, ученые начинают открывать некоторые из этих секретов. При этом появится не только лучшее понимание Вселенной, но в ней могут даже открыться новые возможности.

