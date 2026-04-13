Ученые нашли необычную окаменелость в забытом регионе Египта: чем она важна

Найденная в северном Египте окаменелость переворачивает представления ученых о происхождении человека. Эта обезьяна, получившая название Masripithecus moghraensis, жила около 17-18 миллионов лет назад и, возможно, является очень близким предком всех современных обезьян. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что долгое время Восточная Африка была главным объектом исследований ранней эволюции человека. Многие из самых известных открытий связаны именно с ней, формируя представление о том, что это ключевой регион, где все началось.

Но эта новая находка предполагает, что картина может быть шире, чем ожидалось. Окаменелости этого периода редки и неравномерно распределены, а большие части Африки практически не исследованы, оставляя ученым неполную картину.

Окаменелость была обнаружена в регионе Вади-Могра на севере Египта и датируется примерно 17-18 миллионами лет назад. Согласно последним исследованиям, опубликованным в журнале Science, Masripithecus moghraensis может быть одним из ближайших известных родственников линии, которая в конечном итоге привела к появлению всех ныне живущих обезьян.

"Подавляющее большинство ранних ископаемых останков гоминидов было найдено в Восточной Африке, где была обнаружена богатая коллекция ископаемых и линий", - пояснила исследовательская группа.

По словам ученых, это серьезный сдвиг, поскольку он бросает вызов давнему акценту на Восточной Африке. Дэвид Альба и Джулия Ариас-Марторелл отметили:

"Эти находки подтверждают, что палеонтологи, возможно, искали предков гоминидов не в том месте".

Как ученые определили место этого вида

Интересно, что чтобы поместить этот вид на эволюционное древо, исследовательская группа под руководством Шорук Аль-Ашкар использовала байесовский метод датирования вершин. Этот подход сочетает физические признаки с возрастом ископаемого для оценки родственных связей между видами.

"Другие регионы Африки были менее изучены по разным причинам, что породило вопрос о том, повлияло ли сосредоточение внимания на Восточной Африке на представления о том, где происходила ранняя эволюция гоминидов", - авторы написали.

Как объясняется в исследовании, результаты показывают, что Masripithecus принадлежит к группе, известной как стволовые гоминиды, то есть тесно связан с предками всех современных обезьян. Он жил в то время, когда Афро-Аравия начала соединяться с Евразией, что позволило видам перемещаться между континентами.

Важно, что это открытие предполагает, что происхождение современных обезьян может быть не связано с каким-то одним конкретным местом. Вместо этого, такие регионы, как северная Афро-Аравия, Левант и восточное Средиземноморье, могут быть частью этой истории.

В том же исследовании сообщается, что ископаемые находки этого времени все еще слишком ограничены, чтобы дать четкий ответ. Тем не менее, подобные находки показывают, что важные подсказки могут скрываться в местах, которые ученые еще не изучали достаточно внимательно.

