Синоптик рассказал, грозит ли Украине пыль из Сахары

По сути, это никак на нас не повлияет.

Пыль из Сахары, если и дойдет до Украины, то затронет только западные области, но это будет просто запыленность воздуха – как от автомобилей на дороге, рассказал в комментарии УНИАН Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о том, что якобы пыль из Сахары накроет Европу в ближайшие два дня и затронет даже часть Украины, он отметил, что сейчас в нашей стране нет сильных ветров, и они будут преимущественно с запада и северо-запада, поэтому нет серьезных опасений относительно прихода к нам пыли из Сахары.

"Если смотреть, то это в основном могут быть западные области. Возможно, будет немного заноситься из Европы. Но это будет в основном просто запыленность воздуха. То есть она не повлияет на нас абсолютно никак. В принципе, это то же самое, можно сказать, что у нас сейчас ездят по дороге автомобили, они поднимают пыль", – сказал Семилит.

Да, существенного влияния эта пыль на Украину не окажет. Тем более, что сейчас в стране влажная атмосфера – за счет того, что постоянно шли дожди.

"Сейчас, тем более, у нас уже несколько суток наблюдаются туманы. Поэтому, как такового, я думаю, запыления даже не ожидаем", – пояснил эксперт.

Как сообщалось, резервуар одного из самых взрывоопасных вулканов на Земле заполняется магмой. Подводный вулкан Кикай, расположенный у побережья Японии, последний раз извергался 7 тысяч 300 лет назад, что стало самым мощным взрывом в наше время.

Профессор Йосиюки Тацуми отметил, что хотя вероятность того, что гигантское извержение произойдет на Японском архипелаге в ближайшие 100 лет, составляет 1%, согласно оценкам, количество погибших в худшем случае может составить примерно до 100 миллионов человек.

Вас также могут заинтересовать новости: