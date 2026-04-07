Окна и зеркала могут "сиять", если очищать их остатками алкогольных напитков.

"Народные" лайфхаки для уборки и поддержания чистоты в доме нередко оказываются неожиданно простыми и при этом весьма эффективными. Так, недавно в интернете набрал популярность лайфхак о том, как вернуть блеск зеркала или других стеклянных поверхностей, используя, неожиданно, водку.

а о том, чем лучше протирать зеркала, чтобы не было разводов, и действительно ли работает метод с крепким спиртным, пишут эксперты из популярного журнала Express.

Чем натереть окна, чтобы блестели – совет из соцсетей

Способ, о котором пойдет речь, известен еще с 1940-х годов и звучит следующим образом: если вы не знаете, чем натереть зеркала или окна, попробуйте смешать остатки водки, джина или другого крепкого алкоголя с водой в равных пропорциях. Полученный раствор быстро очищает стеклянные поверхности, не оставляя за собой никаких разводов.

Видео дня

Эффективность объясняется высоким содержанием спирта: он быстро растворяет жирные загрязнения и так же быстро испаряется, оставляя за собой чистую и блестящую поверхность. Кроме того, водку можно использовать и для других бытовых задач – например, для чистки украшений или удаления плесени.

При этом важно использовать классическую, неароматизированную водку без добавок, поскольку окрашенные напитки могут оставить следы.

В сети совет вызвал ироничную реакцию. Одни пользователи шутили о том, что "остатков" алкоголя у них попросту не бывает, другие отмечали, что подобный способ может пригодиться в экстренной ситуации, однако вряд ли оправдан с точки зрения затрат, поскольку напитки стоят дороже обычных средств для мытья стекол.

Не менее интересно и другое средство, чем натереть окна – крахмальный раствор. Небольшое количество картофельного крахмала можно смешать с теплой водой и применять как мягкое средство для чистки. Этот раствор помогает убрать жирные пятна и пыль, а после протирания сухой тканью стекло становится особенно прозрачным.

Также в качестве того, чем помыть зеркало, чтобы оно блестело, используется обычный уксус (тоже разбавленный). Он хорошо удаляет налет и следы от капель, особенно на зеркалах в ванной комнате. И хотя запах у него резкий, он быстро проходит, оставляя поверхность чистой и без разводов.

