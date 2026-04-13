Владислав Григорьев

Силы обороны Украины в целях сохранения жизни личного состава переместились на новые подготовленные рубежи в районе поселка Миропольское Сумской области. Об этом 14-й армейский корпус ВСУ сообщает в Telegram.

"Обстановка в районе населенного пункта Миропольское Краснопольской общины Сумской области остается напряженной. В результате интенсивных боевых действий, превосходства врага в силах и средствах, подразделения Сил обороны Украины, чтобы сохранить жизнь личного состава, переместились на новые подготовленные рубежи, где продолжают удерживать оборону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы обороны наносят врагу огневой урон артиллерийскими подразделениями, подразделениями беспилотных систем и другими огневыми средствами. В 14-м армейском корпусе добавили, что защитники контролируют ситуацию, ведут разведку и готовы к дальнейшим действиям.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что бойцы спецподразделения "Артан" проводят комплексную операцию по деоккупации и зачистке Степногорска на Запорожском направлении. В ГУР отметили, что это позволит выравнивать линию фронта и лишать оккупантов плацдарма для наступления на Запорожье.

В ГУР подчеркнули, что удалось ликвидировать несколько сотен оккупантов, а также поразить более 20 единиц бронетехники. Среди них танки, БМП и дефицитные средства РЭБ. В городской застройке Силы обороны взяли оккупантов в плен.

Кроме того, директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакичук сообщал, что сейчас у россиян главная цель - обойти с фланга украинские силы под Ореховым, и они на это рассчитывают. По его словам, те силы 5-й армии РФ, которые рвутся на запад, представляют угрозу для нашего Ореховского узла обороны.

