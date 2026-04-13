Не ходите в горы нагишом: туристам назвали 5 важных правил поведения на отдыхе

Отправляясь на отдых в другую страну, важно хорошо изучить местные законы и традиции.

Даже самые опытные путешественники совершают ошибки в других странах, поскольку невозможно знать все обо всех культурах и местных обычаях.

Иногда эти проступки приводят к забавным неловким ситуациям, однако бывают и случаи, когда это может стать причиной более серьезных инцидентов – от личного оскорбления до проблем с законом.

Крупнейшее в мире издательство о путешествиях Lonely Planet опубликовало книгу "Не ходите в походы голыми в Швейцарии: и 101 другой совет по этикету путешествий" – вот несколько главных из них.

Освойте местные приветствия

Во многих странах приветствия сопровождаются поцелуем в щеку – жестом, который, как считается, зародился в Древнем Риме. В частности, в наши дни подобная традиция является распространенной в Италии, Испании, Франции, Латинской Америке и некоторых странах Ближнего Востока.

Однако туристам важно учитывать, что поцелуй может означать разные вещи в разных странах. Например, в Европе и Латинской Америке он обычно подразумевает дружбу и фамильярность, а на Ближнем Востоке может означать почтение, уважение и честь.

"Но кого целовать? Только друзей и семью или всех, кого встречаешь? А как насчет поцелуя человека противоположного пола? И сколько поцелуев нужно сделать, и в какую щеку? Без предварительных знаний риск совершить неловкую ошибку или получить унизительный удар довольно высок", – отмечают авторы материала.

Так, в Италии, Франции и Испании принято приветствовать друг друга двумя поцелуями (по одному в каждую щеку), но в Бельгии и Нидерландах предпочитают три поцелуя. В большинстве стран Южной Америки, как правило, достаточно одного поцелуя, а в Афганистане мужчины могут приветствовать друг друга до восьми.

Тем временем, в некоторых культурах, например, в Японии, физический контакт при приветствии просто недопустим. Вместо этого в Азии существует целый ряд приветствий, основанных на поклонах и кивках, которые максимально подчеркивают вежливость и достоинство, от тайского "вай" до индийского "намасте".

"Так какой же подход лучше выбрать, если вы впервые сталкиваетесь с местными обычаями приветствия? Что ж, при встрече и приветствии местных жителей, которых вы только что встретили или плохо знаете, просто следуйте их примеру. Поцелуи или прикосновения щеками обычно начинаются справа, а затем переходят налево – за исключением Италии. Старайтесь не стоять там неловко, застыв, как доска, но и не думайте, что поцелуи в щеку должны сопровождаться объятиями – пусть местные жители станут вашими гидами", – советуют эксперты.

Проявляйте уважение к Будде (и другим божествам)

Авторы подборки предупреждают, что, возможно, есть преступления и похуже, чем незнание правил поведения в священных местах, но в любом случае следует избегать высокомерного и фамильярного отношения к религиозным статуям. Например, путешественников депортировали из Шри-Ланки за татуировки и одежду, которые считались неуважительными по отношению к Будде, а в 2015 году трое мужчин были приговорены к тюремному заключению в Мьянме за публикацию в Facebook фотографии статуи Будды в наушниках.

Селфи перед божеством в священном месте также значительно повышает уровень неуважения и может привести к серьезным проблемам. В Шри-Ланке незаконно делать селфи спиной к статуям Будды, а любой, кто публикует фотографии, на которых он принимает позу йоги перед буддийскими статуями, рискует полностью потерять уважение.

При этом в буддийских регионах Юго-Восточной Азии ступни считаются самой нижней и нечистой частью тела, а потому направлять подошвы ног в сторону изображения Будды, монаха или любого буддиста считается табу. Напротив, в индуистских и джайнских храмах, буддийских монастырях, сикхских гурдварах и исламских мечетях обязательно снимать обувь (а иногда и носки) при входе в священное место.

Кроме того, не стоит думать, что можно просто так подойти к любому месту поклонения во время путешествия и заглянуть внутрь – очень часто существуют строгие правила входа, и некоторые места открыты только для последователей этой веры или закрыты для молитв в определенное время. Если вы сомневаетесь, уточните в своем отеле или спросите у местного жителя или сотрудника храма, разрешено ли вам войти. Также соблюдайте правила фотосъемки – в некоторых святилищах действует строгий запрет на фотосъемку, советуют эксперты.

Будьте хорошим пассажиром

Транспорт таит в себе множество потенциальных ошибок в путешествиях. В самолете откидывание спинки сиденья до упора в тот момент, когда гаснет индикатор пристегнутых ремней безопасности, и упрямое пребывание в лежачем положении даже во время подачи еды – это тяжкий грех.

"Просто будьте благоразумны и поступайте с пассажиром, сидящим позади вас, так же, как вы хотели бы, чтобы поступал с вами человек, сидящий впереди. Толкание спинки сиденья перед вами и захват обоих подлокотников – это также непростительные нарушения", – предупреждают авторы материала.

Кроме того, путешествуя в общественном транспорте, не стоит весьти себе так, будето вы там единственный пассажир. Например, не ставьте свои сумки на сидячие места – их стоит хранить на верхних багажных полках, между сиденьями или в больших отсеках в конце вагонов.

"И держите ноги на полу, а не на сиденьях – в Великобритании это уголовное преступление, наказуемое крупным штрафом", – советуют эксперты.

Кроме того, стоит понимать, что далеко не все продукты питания подходят для потребления в поезде или автобусе, поскольку никто не хочет сидеть рядом с незнакомцем, уплетающим бутерброды с яйцом с резким запахом, или чистящим фрукт, из которого брызгает сок. Более того, во многих странах Азии употребление пищи в общественном транспорте может быть культурной ошибкой, способной вызвать резкое неодобрение, а в Южной Корее считается невежливым есть перед людьми, которые сами не едят.

Путешествуя в метро и городском общественном транспорте, таже стоит ознакомиться с местными обычаями и выяснить, что действительно считается неприемлемым, потому что это может сильно различаться в разных странах. Например, бразильцы считают самым распространенным проявлением неуважения к пассажирам автобусов и поездов "любовную активность", в то время как пассажиров в Чили, США, Великобритании и Канаде гораздо больше раздражает громкая музыка. И, само собой разумеется, стоять неподвижно слева на эскалаторах в лондонском метро совершенно запрещено.

Оставляйте чаевые правильно

Даже в странах, где чаевые не являются большой частью культуры, официанты, портье и горничные в отелях ценят небольшие чаевые за хорошее обслуживание. Тем не менее, не стоит демонстрировать свои деньги направо и налево, так как это может вызвать путаницу или дискомфорт. Плата за обслуживание часто включена в счет, и если вы хотите оставить знак благодарности и быть уверенным, что он окажется в нужном кармане, давайте крупные монеты или мелкие купюры непосредственно тому, кого вы хотите поблагодарить, советуют эксперты.

Например, работники отелей в Скандинавии могут показаться удивленными, получив чаевые – там это действительно не норма. Однако в США, если вы забудете оставить чаевые персоналу отеля, это, скорее всего, быстро снизит их энтузиазм и готовность помочь. А если вы не оставите чаевые персоналу ресторана и барменам, вас могут преследовать на улице – американские работники сферы гостеприимства зависят от чаевых, которые обычно превышают зарплату.

Тем временем, в Азии с чаевыми все не так просто. В Индии и других странах Южной Азии персонал отелей и ресторанов часто получает крайне низкую зарплату, а потому даже скромные чаевые могут существенно изменить ситуацию. В ресторанах и отелях Китая и большинства стран Юго-Восточной Азии чаевые, как правило, не ожидаются, но небольшая сумма, выданная непосредственно персоналу, не вызовет обиды. Однако в Японии открытые чаевые могут вызвать сильное смущение у получателя – если вы остановились в традиционной гостинице и хотите выразить благодарность хозяину, положите небольшую сумму в конверт и оставьте его на видном месте вместе с благодарственной запиской.

Не ходите в походы голыми в Швейцарии

Как правило, в Швейцарии к наготе относятся относительно спокойно – в стране есть несколько нудистских пляжей вокруг популярных озер для купания, а люди регулярно загорают топлесс в общественных парках. Но в одном альпийском районе, Аппенцелле, разразился скандал, когда турист прошел мимо христианского дома престарелых, одетый только в ботинки и с рюкзаком. Полиция оштрафовала этого горе-туриста, а кантон принял местный закон, навсегда запрещающий походы без одежды.

Однако в других частях Швейцарии хождение по тропам в обнаженном виде технически не является незаконным. А в Германии, где сильна культура свободного тела (Freikörperkultur), нет законов, запрещающих раздеваться где угодно. Более того, существуют два официальных маршрута для пеших прогулок без одежды: один в горах Гарц и один в Нижней Саксонии.

В других странах нагота может либо не поощряться, либо всячески поощряться. Например, при посещении горячих источников в Японии обычно требуется полная нагота (есть отдельные бани для мужчин и женщин), однако, если у вас есть татуировки, вам может не повезти – во многих купальнях татуировки запрещены из-за ассоциаций с организованной преступностью.

